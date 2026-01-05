Verificamos por usted: ¿Venezuela le robó petróleo a EE. UU, como afirma Donald Trump?

Durante la Primera Guerra Mundial, de enero de 1914 a noviembre de 1918, cuando el combustible tenía una gran demanda en todo el mundo y diversas naciones comenzaron a temer una escasez de suministro, las compañías petroleras extranjeras empezaron a tomar en serio la región de Venezuela, donde se sabía que había crudo.

De acuerdo con el historiador venezolano Orlando Méndez, en diciembre de 1917, la Royal Dutch Shell, una de las mayores empresas petroleras de todo el mundo, decidió profundizar la perforación en un pozo de Venezuela ubicado en la cuenca de Maracaibo, que había sido perforado en 1915 y luego abandonado por el gigante energético.

Esa decisión condujo, un siglo después, a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la madrugada del 3 de enero del 2026, cuando se llevó a cabo una operación que, según sus promotores, podría restaurar el dominio petrolero de EE. UU. en la nación sudamericana.

Frente a este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que un objetivo central de la reciente operación militar en Venezuela era poner el sector petrolero del país sudamericano bajo control de Estados Unidos y dar a las compañías petroleras de EE. UU. la capacidad de reconstruirlo, aunque sea costoso y complejo.

¿Venezuela robó el petróleo de EE. UU?

En enero del 2025, la petrolera estatal venezolana PDVSA reconoció que sus oleoductos no se han modernizado en 50 años, ya que el costo de actualizar la infraestructura para volver al nivel máximo de producción ascendería a US$58 mil millones, por lo que la industria petrolera estadounidense podría recuperar a su socio más importante.

Sin embargo, para finales de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Venezuela tenía que devolver a Estados Unidos “todo el petróleo, la tierra y otros activos” que previamente les habían robado, debido a que “el sudor, ingenio y esfuerzo de los estadounidenses” fueron los que crearon la industria petrolera venezolana.

“Su despótica expropiación fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros. Estos activos saqueados fueron usados para financiar el narcoterrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y toneladas de drogas”, agregó Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

No obstante, para Francisco Monaldi, director del Programa de Energía del Instituto Baker de Estados Unidos, esto no quiere decir que el petróleo venezolano pertenezca a las empresas estadounidenses: “Nunca lo fue. Ellas solo tenían la concesión para explotarlo. Trump está usando una retórica exagerada que no corresponde con los hechos”.

¿Venezuela le debe petróleo a EE. UU?

Conforme a lo expuesto por el historiador venezolano Miguel Tinker Salas, en febrero de 1927, el Gobierno de Venezuela vendió concesiones petroleras a EE. UU. porque los venezolanos no tenían los recursos ni la maquinaria para explotarlas: “Se buscaba equilibrar la presencia de estadounidenses para que no hubiera monopolio.”, agregó.

“Se hizo mediante una negociación, no hubo una imposición del Gobierno, y las empresas estadounidenses lo vieron con buenos ojos porque querían evitar otra nacionalización a toda costa”, indicó Tinker Salas. A pesar de ello, en 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez traspasó la industria de manos privadas extranjeras al Estado.

“Independientemente, no hay contexto histórico para decir que Venezuela le robó el petróleo al sudor de los trabajadores de los Estados Unidos”, concluyó el historiador, quien mencionó que, aunque sí hubo un grupo de expertos estadounidenses, los que cortaron la selva, excavaron los pozos y trabajaron el terreno fueron los venezolanos.