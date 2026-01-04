Gasolina y mercado petrolero: OPEP+ mantiene su oferta pese a la crisis en Venezuela

La alianza petrolera OPEP+, encabezada por Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener estable su nivel de producción de petróleo al menos hasta abril, pese a la incertidumbre geopolítica generada tras la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La decisión fue adoptada durante una breve reunión telemática de ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, países que desde 2023 aplicaron recortes voluntarios para sostener los precios del crudo.

A partir de abril de 2025, el grupo comenzó a revertir gradualmente esas reducciones con aumentos mensuales que, entre abril y diciembre, sumaron cerca de 2,9 millones de barriles diarios, equivalente a casi el 2,8 % de la producción mundial.

No obstante, aún resta más de un millón de barriles diarios para completar el desmontaje total de los recortes voluntarios.

En noviembre, la OPEP+ optó por pausar los incrementos durante el primer trimestre de 2026, una medida que fue reafirmada este domingo 4 de enero del 2026.

Los ministros subrayaron que seguirán monitoreando de cerca el mercado y mantendrán flexibilidad para suspender o revertir ajustes si fuera necesario, con el fin de preservar la estabilidad.

El próximo encuentro para revisar la situación del mercado petrolero fue programado para el 1 de febrero.

Precios presionados a la baja

El anuncio se produce en un contexto de debilidad de los precios del crudo. El petróleo cerró 2025 con una caída cercana al 20 %, su mayor descenso anual desde 2020, ante la percepción de que la oferta global supera la demanda.

En la primera sesión de 2026, el barril de Brent cerró en 60,75 dólares, mientras que el WTI se ubicó en 57,32 dólares, niveles muy por debajo de los máximos registrados a mediados de enero del año pasado.

El aumento de la producción de países fuera de la OPEP+, como Estados Unidos, Canadá y Brasil, ha contribuido a esta tendencia a la baja.

Sin pronunciamientos sobre Venezuela

Los ministros evitaron referirse a la situación en Venezuela, país fundador de la OPEP, tras la intervención militar estadounidense y la captura de Maduro. Tampoco abordaron la denuncia presentada por Caracas en noviembre pasado sobre un presunto intento de Washington de apoderarse de sus reservas petroleras.

Pese a los múltiples focos de tensión geopolítica que involucran a miembros de la OPEP+, su impacto en los precios del crudo ha sido, hasta ahora, limitado.

El petróleo venezolano en la mira de EE. UU.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos tomará control de las reservas petroleras de Venezuela y promoverá inversiones multimillonarias de empresas estadounidenses para reconstruir la deteriorada industria petrolera del país.

Venezuela posee unas reservas estimadas de 303.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte del total mundial.

Aunque una eventual reapertura del sector podría convertir al país en un proveedor clave y ayudar a contener los precios globales, expertos advierten que recuperar los niveles históricos de producción tomará años y requerirá inversiones superiores a los 58.000 millones de dólares.

Actualmente, Venezuela produce alrededor de un millón de barriles diarios, muy por debajo de los niveles previos a 2013.

A pesar de que persiste la incertidumbre sobre el efecto que la intervención en Venezuela pueda tener en los precios del petróleo, el presidente de la consultora Rapidan Energy Group, Bob McNally, señaló a CNN que el impacto sería limitado.

A su juicio, no se prevén alzas relevantes en el crudo salvo que se produzcan disturbios sociales de gran escala y un escenario de inestabilidad prolongada; en cambio, si la situación se mantiene bajo control, el efecto en el mercado sería contenido.

