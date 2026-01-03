EE. UU. lanza mensaje de fuerza en Venezuela: ¿qué implicaciones tiene para Guatemala?

El internacionalista y profesor universitario Roberto Wagner repasa las acciones de Estados Unidos en Venezuela y no tiene dudas: estamos ante un nuevo orden mundial que privilegia el uso de la fuerza unilateral, así como la consolidación de aliados políticos y estratégicos en la región.

¿Cómo debemos entender la situación desde Guatemala?

Es una acción bastante fuerte, porque estamos hablando de un régimen dictatorial que empezó por allá de 1999, con la elección de Hugo Chávez, pero que, después de una serie de procesos electorales y la muerte de Chávez, lleva al poder a Nicolás Maduro, quien siguió en el cargo pese a haber perdido las últimas elecciones.

Estamos hablando de prácticamente 24 años de un régimen que llevó a un país bastante próspero en Sudamérica, una potencia petrolera, gradualmente al país con la inflación más elevada del mundo, con una crisis económica notable y la expulsión de más de 10 millones de venezolanos regados por todo el mundo.

¿Qué mensaje envía Estados Unidos con estas acciones?

Para comprender la situación, debemos repasar una serie de acciones recientes, bastante cuestionables, de Estados Unidos: el ataque a una serie de lanchas, que unilateralmente eran declaradas como lanchas narcoterroristas por parte de la administración o del gobierno de Donald Trump; la emisión de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y la reactivación de la doctrina Monroe, más bien una doctrina Trump; y las acciones relacionadas con las elecciones en Argentina y Honduras.

Después de todas esas operaciones psicológicas, más que todo ante Venezuela, el mensaje claro es “queremos un cambio de régimen” y se marca un nuevo hito: Estados Unidos reclamando su autoridad en lo que podemos llamar “su patio trasero”.

¿Qué relación tiene esto con Guatemala y Centroamérica?

Sin duda, es un llamado de atención a toda la región. O sea, Estados Unidos ha regresado a jugar una figura de que ellos mandan en esta región.

Hay una declaración muy directa de rivalidad con China y, entonces, son principalmente los países que son bañados por el mar Caribe los de mayor interés para Estados Unidos, pero en sí también es toda la región.

Pero con estas acciones, Estados Unidos viene y claramente dice: “Quienes no están conmigo, están contra mí, y estamos dispuestos a llevar a cabo ciertas acciones con tal de que se imponga nuestro interés”. Entonces, sí existe una implicación.

La soberanía y los instrumentos internacionales

La manera en la que se interviene levanta valoraciones sobre la soberanía y los instrumentos internacionales. ¿Cómo lo interpreta?

Si vemos este hecho como aislado, pues sí, definitivamente es un ataque de parte de Estados Unidos a una Venezuela que podemos argumentar como soberana. Pero si ampliamos la mirada, estamos hablando de que Venezuela es un país que ha violado la soberanía de tantísimos otros países en la región.

En el último año, ha sido un agresor bastante fuerte de Guyana, después de que allí se encuentran grandes reservas de petróleo, las cuales Venezuela reclama como propias, aduciendo derechos sobre aguas territoriales.

La Venezuela de Hugo Chávez prácticamente deslegitimó todo el Sistema Interamericano, creó su propio sistema a través de la creación del CELAC y UNASUR para darle legitimidad a las acciones que estaban llevando a cabo.

Si tomamos este caso como un hecho aislado, pues sí, definitivamente hay una violación de este espacio aéreo, de territorio, y podríamos decir de una soberanía venezolana, pero estamos también hablando de una soberanía que Venezuela cedió desde el 2002 con la cubanización del país, la explotación de recursos naturales por parte de Rusia y, después, la presencia de asesores militares iraníes en aquel país.

¿Estamos ante un nuevo orden mundial?

Estamos ante todo un nuevo reordenamiento geopolítico en donde, antes de esta acción, todo el sistema económico internacional que conocimos hace un año y con el que crecimos todos, básicamente ha sido modificado.

Estamos ante procesos de un nuevo orden mundial, pero que no lo estamos viendo a través de declaraciones o el uso o aplicaciones de normas y reglas internacionales, sino a través del uso de la fuerza.

¿Qué corresponde a Guatemala?

Identificar su valor geopolítico, al igual que cada país, en este reordenamiento de fuerzas. Guatemala tiene actualmente una gran relación con Washington.

El valor geopolítico de Guatemala, en este caso, es su ubicación geográfica.

En el caso de los países que no tenemos, no podemos hablar de ese uso de la fuerza, tenemos que encontrar entonces cómo nuestra ubicación puede convertirse en un valor geopolítico que puede ser la moneda de cambio.

¿Habrá un control a distancia de las preferencias electorales?

Estados Unidos ha sido muy claro: “Los que no están conmigo, yo les bombardeo”.

Desde lo que pasó en Honduras y en Argentina -apoyo desde EE.UU. a determinadas opciones-, muchos candidatos van a buscar quedar bien contra el agente naranja, alinear la agenda y la política exterior. Con base en eso, no me extrañaría que los potenciales candidatos ya estén pensando qué tienen que hacer para quedar bien con Washington. El punto es: ¿a costa de qué?

La acción se ejerce desde el campo de la justicia, mediante una acusación de nexos entre Maduro con grupos del narcotráfico. ¿Qué eco tiene en Guatemala?

Sí, ese es un tema, ese es un tema bastante fuerte. Creo que sí es importante atender a una agenda de seguridad de parte de Estados Unidos, porque el único país que tiene cierta cintura para negociar es México, debido a la dependencia económica que existe México-Estados Unidos. Queda muy claro, después de lo que pasó en Venezuela, que muchos países como Guatemala tienen que desmarcarse del calificativo de “narcoestado”.

Si leemos la nueva estrategia de seguridad nacional, tiene que existir una capacidad profesional, visionaria, de reconocer esos intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y colaborar sin abandonar los objetivos de seguridad nacional del país.