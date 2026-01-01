EE. UU. destruye otras narcolanchas: Suman 35 ataques que han provocado más de cien muertes

Durante la mañana del pasado miércoles 31 de diciembre del 2025, el Ejército de Estados Unidos reportó la destrucción de otras tres lanchas presuntamente cargadas con droga, en un ataque que dejó tres muertos y que forma parte de la operación Lanza del Sur, orientada a combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.

Sin embargo, menos de 24 horas después, el Ejército de EE. UU. anunció la destrucción de otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que dejó cinco personas muertas y que representa el segundo de este tipo en su campaña para combatir el narcotráfico en Sudamérica y presionar, a su vez, al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

"Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda", concluyó el texto del Comando Sur estadounidense, en el que no se especifica la zona geográfica en la que se produjo el bombardeo, aunque incluyó, como es habitual, una grabación de estos ataques.

Adicionalmente, a todo esto se suma el ataque anunciado de manera enigmática por el presidente estadounidense Donald Trump contra un muelle en el litoral venezolano, supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua, y que representaría el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte de EE. UU.

35 ataques y más de cien muertes

Este jueves 1 de enero del 2026, el Ejército de los Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el mar Caribe y el océano Pacífico, como parte de su nueva ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses en aguas cercanas al territorio de Venezuela y Colombia.

Ante esta situación, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un “conflicto armado directo”, ha justificado todas las operaciones militares letales de las tropas de Estados Unidos en aguas internacionales.

Es por esa razón que, a finales de agosto, el mandatario republicano ordenó abiertamente el despliegue de buques militares de los Estados Unidos en el mar Caribe, con el territorio de Venezuela como principal foco, y posteriormente extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y otras rutas marítimas cercanas a sus costas.

Dadas las circunstancias, tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por el presidente Donald Trump de mantener vínculos con el narcotráfico en América Latina, han denunciado públicamente estos ataques de los Estados Unidos como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Cronología de los ataques:

2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban integrantes del Tren de Aragua.

Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban integrantes del Tren de Aragua. 15 de septiembre: Un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Donald Trump, quien afirmó que transportaban estupefacientes.

Un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Donald Trump, quien afirmó que transportaban estupefacientes. 19 de septiembre: Donald Trump informó de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el origen del trayecto. Tres personas murieron.

Donald Trump informó de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el origen del trayecto. Tres personas murieron. 3 de octubre: El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos. 14 de octubre: El Ejército de los Estados Unidos informó de un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con más de seis personas muertas.

El Ejército de los Estados Unidos informó de un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con más de seis personas muertas. 16 de octubre: El Ejército de Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven a la explosión.

El Ejército de Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven a la explosión. 19 de octubre: EE. UU. informa que hundió una séptima lancha, a la que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

EE. UU. informa que hundió una séptima lancha, a la que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 21 de octubre: Octavo ataque de los Estados Unidos y el primero en aguas del océano Pacífico, muy cerca de Colombia. Dos personas mueren.

Octavo ataque de los Estados Unidos y el primero en aguas del océano Pacífico, muy cerca de Colombia. Dos personas mueren. 22 de octubre: El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informa de un noveno ataque en el Pacífico, con al menos tres muertos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informa de un noveno ataque en el Pacífico, con al menos tres muertos. 24 de octubre: Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales.

Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales. 28 de octubre: Catorce personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente no fue localizado por la Marina mexicana.

Catorce personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente no fue localizado por la Marina mexicana. 29 de octubre: Un nuevo ataque de los Estados Unidos en el océano Pacífico mata a cuatro personas, presuntamente narcotraficantes venezolanos.

Un nuevo ataque de los Estados Unidos en el océano Pacífico mata a cuatro personas, presuntamente narcotraficantes venezolanos. 1 de noviembre: El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció otro “ataque letal” en el mar Caribe, con tres tripulantes muertos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció otro “ataque letal” en el mar Caribe, con tres tripulantes muertos. 4 de noviembre: El Ejército de Estados Unidos hunde una lancha en el océano Pacífico oriental y mata a dos personas, presuntamente narcotraficantes.

El Ejército de Estados Unidos hunde una lancha en el océano Pacífico oriental y mata a dos personas, presuntamente narcotraficantes. 6 de noviembre: El presidente Donald Trump informa de un ataque contra una narcolancha en el mar Caribe, con tres ciudadanos venezolanos muertos.

El presidente Donald Trump informa de un ataque contra una narcolancha en el mar Caribe, con tres ciudadanos venezolanos muertos. 9 de noviembre : El Gobierno de EE. UU. asegura que el Ejército hundió dos narcolanchas en el océano Pacífico, en dos operaciones que dejaron seis muertos.

: El Gobierno de EE. UU. asegura que el Ejército hundió dos narcolanchas en el océano Pacífico, en dos operaciones que dejaron seis muertos. 14 de noviembre: El secretario de Guerra presenta la operación militar Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EE. UU. contra el narcotráfico en Latinoamérica.

El secretario de Guerra presenta la operación militar Lanza del Sur, relacionada con la lucha de EE. UU. contra el narcotráfico en Latinoamérica. 15 de noviembre: La Marina de Estados Unidos destruye otra embarcación en el océano Pacífico. En este ataque murieron tres hombres sudamericanos.

La Marina de Estados Unidos destruye otra embarcación en el océano Pacífico. En este ataque murieron tres hombres sudamericanos. 4 de diciembre : Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publican un video de un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico oriental, que dejó cuatro muertos.

: Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publican un video de un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico oriental, que dejó cuatro muertos. 17 de diciembre: Estados Unidos destruye una nueva lancha en el océano Pacífico oriental y los militares presuntamente matan a más de cuatro personas.

Estados Unidos destruye una nueva lancha en el océano Pacífico oriental y los militares presuntamente matan a más de cuatro personas. 19 de diciembre: EE. UU. anuncia dos ataques “cinéticos letales” contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico oriental, en los que mueren cinco personas.

EE. UU. anuncia dos ataques “cinéticos letales” contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico oriental, en los que mueren cinco personas. 22 de diciembre: EE. UU. destruyó una nueva lancha, matando a una persona en el Pacífico oriental. La embarcación fue calificada como “de muy bajo perfil”.

EE. UU. destruyó una nueva lancha, matando a una persona en el Pacífico oriental. La embarcación fue calificada como “de muy bajo perfil”. 29 de diciembre: El Comando Sur de los Estados Unidos atacó otra lancha, también en el océano Pacífico oriental, y los dos tripulantes fallecieron en el ataque.

El Comando Sur de los Estados Unidos atacó otra lancha, también en el océano Pacífico oriental, y los dos tripulantes fallecieron en el ataque. 31 de diciembre: El Ejército de EE. UU. destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga, en un ataque que dejó al menos tres muertos.

El Ejército de EE. UU. destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga, en un ataque que dejó al menos tres muertos. 1 de enero: Estados Unidos da a conocer un nuevo ataque lanzado contra dos narcolanchas, también en aguas internacionales, sin ofrecer más información.