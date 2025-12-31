EE. UU. hunde tres lanchas tras ataque en aguas del Caribe y redobla presión contra Maduro

El Ejército de EE. UU. informó este miércoles 31 de diciembre que destruyó otras tres lanchas presuntamente cargadas con droga, en un ataque que dejó al menos tres muertos y que forma parte de la operación militar Lanza del Sur, orientada a combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia. Además, busca presionar para que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, abandone el poder.

El Comando Sur estadounidense indicó en un mensaje en X que el ataque ocurrió el 30 de diciembre en aguas internacionales, sin precisar si fue en el sur del Caribe o en el Pacífico oriental, zonas en las que ha destruido unas 35 embarcaciones desde septiembre.

Según ese reporte, la inteligencia de EE. UU. confirmó que las tres embarcaciones transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y que habían transferido narcóticos entre sí antes de los ataques. El mensaje fue acompañado por un video que muestra a tres lanchas navegando en la misma dirección, próximas entre sí.

“Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque”, agrega la publicación, y detalla que “los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltaron por la borda y se alejaron antes de que los ataques siguientes hundieran sus respectivas embarcaciones”.

Las imágenes muestran la destrucción de una primera lancha en movimiento y luego de otras dos que parecen estar a la deriva.

El Comando Sur detalló que, tras los bombardeos, notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE. UU. para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

El ataque representa una nueva acción de la operación Lanza del Sur, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas a las que Washington señala como traficantes de droga con rumbo a Estados Unidos.

Desde mediados de año, el Pentágono mantiene un despliegue militar sin precedentes en el sur del Caribe, mientras que Washington ha reiterado su intención de que Maduro y sus allegados, a quienes acusa de encabezar un narcoestado, dejen el poder.

En paralelo, el Gobierno de Donald Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha expropiado instalaciones y activos de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela, y ha anunciado que confiscará buques que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.

A ello se suma un ataque anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, contra un muelle en el litoral venezolano presuntamente utilizado por la banda criminal Tren de Aragua, lo que marcaría el primer bombardeo de Washington sobre un objetivo en territorio venezolano.