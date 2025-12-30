“Por mí, sigo 10 años más”: Las confesiones de Nayib Bukele con miras a las elecciones de 2027

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aceptó ser entrevistado por el youtuber e influencer español David Cánovas Martínez, mejor conocido como “The Grefg”, a quien le confesó que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por “diez años más”. Sin embargo, el mandatario aclaró que se trata solamente de un deseo.

“No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país. Si fuera por mí, yo sigo diez años más”, sostuvo el salvadoreño en la entrevista grabada en la Casa Presidencial, ubicada en la ciudad de San Salvador, donde Bukele no suele dar entrevistas a medios o periodistas centroamericanos, pero sí a europeos o de EE. UU.

“Yo estoy diciendo esto como mi gusto, no quiere decir que esto tenga que pasar; puede ser que simplemente llegue hasta el 2027, cuando termine mi actual período presidencial”, agregó el jefe de Estado salvadoreño, quien reveló que tiene un acuerdo con su esposa, la primera dama, de permanecer al frente del Gobierno hasta 2029.

“El acuerdo que tengo con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta 2029. Pero yo lo que le he dicho es que, si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir”, indicó Bukele, quien mencionó que una reforma exprés, aprobada y ratificada en el Congreso, habría cambiado el plazo.

Reelección indefinda en el 2027

Tras declarar que está dispuesto a permanecer en el poder durante una década más, Nayib Bukele reavivó la discusión sobre el rumbo político e institucional de El Salvador de cara a las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en 2027. Estos comicios definirán quién gobernará el país durante el período que culmina en 2033.

Ante esta situación, Bukele puede buscar un tercer mandato, debido a que, a finales de agosto de 2025, la Asamblea Legislativa del país, controlada por el partido oficialista, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, amplía el período presidencial hasta los seis años y elimina la segunda vuelta electoral.

Frente a este escenario, especialistas en derecho constitucional, tanto dentro como fuera de Centroamérica, comenzaron a cuestionar la legitimidad y legalidad de los cambios que permiten extender el mandato presidencial de Nayib Bukele, quien es el mandatario de El Salvador desde principios de junio del 2019, hace casi siete años.

Este proceso ha sido seguido de cerca por diversos organismos nacionales e internacionales, que han expresado múltiples preocupaciones sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes en El Salvador, a pesar de que las últimas encuestas revelan que Bukele cuenta con altos niveles de aprobación en su país desde su llegada al poder.

La estrategia de Bukele

Diversos medios de comunicación, principalmente en El Salvador, asocian la estrategia de Bukele en materia de seguridad contra las pandillas como uno de los motivos por los que sigue en el poder, ya que estas medidas han derivado en una reducción significativa de los homicidios en el territorio salvadoreño durante los últimos seis años.

No obstante, múltiples organizaciones de derechos humanos señalan que las políticas del mandatario salvadoreño se han implementado con presuntas violaciones a principios y normas fundamentales, debido a que recientemente han surgido más denuncias de tortura y muertes bajo custodia policial en las cárceles de todo El Salvador.