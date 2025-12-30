Los accidentes de tránsito dejan numerosos muertos y heridos en los últimos días del 2025

La última semana del año 2025 ha estado marcada por el aumento de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional, donde el número de muertos y heridos ha crecido con el paso de los días, principalmente porque una parte de la población se encuentra de vacaciones y muchas personas han conducido en estado de ebriedad.

Durante la última década, los días cercanos al Año Nuevo se han caracterizado por el incremento de accidentes de tránsito y balaceras, por lo que decenas de socorristas enfrentan jornadas intensas atendiendo emergencias en toda la nación, sacrificando su descanso en estas festividades para poder ayudar a la población que más lo necesita.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), si bien las fiestas traen alegría a muchas personas, también son bastante peligrosas. Muchas personas salen a la calle para visitar amigos o familiares, por lo que el incremento del tránsito vehicular en las carreteras es otra de las razones por las que se registran más accidentes en esta época del año.

Hay varios factores que contribuyen a la letalidad de la temporada de diciembre, incluido el aumento de conductores ebrios, quienes representan un alto porcentaje de las muertes relacionadas con el tránsito durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, lo que convierte estas fechas en especialmente peligrosas para todos los conductores.

Los últimos accidentes e incidentes

Tarde/Noche del lunes 29 de diciembre

Los Bomberos Voluntarios reportaron un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 33 de la carretera al Atlántico, donde se vieron involucrados dos vehículos: una panel y un picop. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a dos hombres que fueron trasladados a centros asistenciales, pero también quedó un fallecido en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo de una mujer fue localizado por pobladores en el interior de la finca El Tecolote, ubicada en la ruta a Juan Gerardi, en San Pedro Ayampuc. El cadáver fue desenterrado por el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, cuyos elementos caminaron casi dos kilómetros para llevarlo hasta la carretera.

Adentrada la noche, el Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala reportó un incendio estructural en la 15 calle y 21 avenida de la colonia Ciudad Vieja, en la zona 16 capitalina. El siniestro amenazó con propagarse a las viviendas del sector, pero la intervención de los elementos logró controlarlo y evitar que se extendiera.

Asimismo, unas horas después, un ataque armado tuvo lugar en la manzana D, sector 4, de las Lomas de Santa Faz, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos, en el lugar quedó el cuerpo sin vida de un joven de unos 25 años, quien aún no ha sido identificado por las autoridades.

Madrugada/Mañana del martes 30 de diciembre

Durante la madrugada de este martes 30 de diciembre, los Bomberos Municipales reportaron que, en la 12 avenida y 17 calle del sector 3 de San José Las Rosas, en la zona 6 de Mixco, un hombre de 71 años fue evaluado por los paramédicos, quienes confirmaron que carecía de signos vitales y no presentaba ninguna señal visible de violencia.

Posteriormente, un accidente de tránsito en la 9ª avenida y 14 calle de la zona 11 capitalina dejó muerto al conductor de una motocicleta, un hombre de 54 años, quien sufrió un percance vial. Al ser evaluado por los paramédicos, se confirmó que carecía de signos vitales y se solicitó el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el lugar.

Por último, un accidente de tránsito en la entrada al municipio de San José Pinula, por el Pajón, resultó en la muerte de un motociclista, quien fue evaluado por los paramédicos antes de que se confirmara que no presentaba signos vitales tras el percance vial, lo que provocó un aumento del tráfico en el sector hacia la Ciudad capital.