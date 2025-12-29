Construcción de Aerómetro: Reducirán carriles en la calle Montúfar y PMT detalla rutas alternas

Desde el 5 de enero de 2026 habrá reducción de carriles en la 12 calle zona 9 de la calle Montúfar, debido al inicio de los trabajos del Aerómetro, informaron las autoridades de Emetra.

En octubre pasado, durante un evento público, el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez indicó que las obras del Aerómetro iniciarían a finales de 2025. Posteriormente, en noviembre, la comuna anunció la instalación del campamento de obra en el bulevar Liberación, lo que confirmó el avance del cronograma.

De acuerdo con información actualizada de Emetra, el plan de trabajo se mantiene vigente. Este lunes 29 de diciembre, las autoridades municipales de tránsito anunciaron el cierre parcial de la 12 calle Zona 9, entre la 5 y 7 avenida de la calle Montúfar, como parte de la construcción de la Línea 1 del Aerómetro.

¿Dónde y cuándo iniciarán los trabajos?

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, explicó que los trabajos de construcción comenzarán a partir del lunes 5 de enero de 2026.

Detalló que las labores se desarrollarán en la 12 calle o calle Montúfar, específicamente entre la 5ª y 7ª avenida, en las cercanías de Plaza España.

¿Cuántos carriles estarán habilitados?

Montejo indicó que actualmente este tramo vial cuenta con tres carriles, pero durante la ejecución del proyecto solo el 50% del espacio vial permanecerá habilitado.

Explicó que la 12 calle zona 9 o calle Montúfar tiene doble pista y que los trabajos se concentrarán en la pista con sentido occidente, mientras que la pista con sentido oriente continuará funcionando con normalidad.

En el área intervenida, la mitad del espacio será utilizada para la obra y la otra mitad para el paso vehicular, por lo que no se contempla un cierre total de la vía.

Amílcar Montejo explica que, por las obras del Aerómetro, la 12 calle de la Montúfar operará con reducción parcial de carriles: el sentido oriente funcionará con normalidad, mientras que el sentido occidente operará al 50% durante los trabajos (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla Google Maps)

¿Por cuánto tiempo durará la restricción?

De acuerdo con lo expuesto por Montejo, no se ha definido aún el tiempo exacto que durará la reducción de carriles en este tramo.

No obstante, aclaró que la restricción será permanente, es decir, las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el período que se prolongue la construcción del aerómetro en ese sector.

Vías alternas recomendadas

Montejo recomendó a los conductores utilizar las siguientes vías alternas, especialmente para los desplazamientos entre las zonas 10 y 9:

10ª calle, desde la avenida Reforma, zona 10, hacia el paso a desnivel La Castellana.

11ª calle, desde la avenida Reforma, zona 10, hacia el sótano del paso a desnivel La Castellana.

12ª calle, desde la 5ª avenida hacia el puente Tecún Umán, zona 9.

13ª calle, desde la avenida Reforma, zona 10, hacia el bulevar Liberación, para ingresar al viaducto Tecún Umán.

Ruta del Obelisco hacia el puente El Trébol.

Recomendaciones a los automovilistas

Finalmente, Montejo hizo un llamado a los conductores a mantenerse atentos a la señalización, respetar las indicaciones de las autoridades de tránsito y evitar conductas de riesgo, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y prevenir congestionamientos durante el desarrollo de los trabajos.