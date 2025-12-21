Bukele se pronuncia tras sold out de conciertos de Shakira en El Salvador y deja un mensaje a Centroamérica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó el impacto generado por Shakira en ese país, luego de que se agotaran en menos de 24 horas las entradas para sus tres conciertos programados en San Salvador, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

A través de sus redes sociales, el mandatario vinculó el éxito de la cantante colombiana con la transformación que, según afirmó, vive El Salvador. “El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus tres fechas en menos de 24 horas”, escribió Bukele en su cuenta de X.

El presidente también reconoció el trabajo de los productores del evento. “Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país”, agregó en su publicación del sábado por la noche.

Para Bukele, este resultado evidencia la capacidad de El Salvador para albergar eventos de gran escala y marca un nuevo posicionamiento del país como sede de espectáculos en la región.

Confirmación de Shakira y respuesta masiva del público

Antes del mensaje presidencial, Shakira confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram el agotamiento total de las entradas. “¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, expresó la artista.

La venta oficial de boletos comenzó el 17 de diciembre y estuvo marcada por una demanda masiva. En redes sociales, usuarios reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas para adquirir entradas, cuyos precios oscilaron entre 45 y 275 dólares.

Las presentaciones están programadas para el 12, 14 y 15 de febrero del 2026 en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, recinto que se prepara para recibir a más de 82 mil asistentes provenientes de distintos países de Centroamérica.

Según el medio Infobae, las autoridades salvadoreñas estiman que la residencia musical generará un impacto económico de aproximadamente 25 millones de dólares, además de cuatro mil empleos directos y siete mil indirectos.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que se espera una ocupación hotelera del 100% en San Salvador durante las fechas de los conciertos.

Récords de la gira mundial

La gira Las mujeres ya no lloran World Tour fue reconocida por Billboard como la gira latina más lucrativa de la historia, con 327.4 millones de dólares recaudados y más de 2.5 millones de boletos vendidos hasta diciembre del 2024.

Este formato de residencia mostró resultados similares en Ciudad de México, donde Shakira realizó 12 presentaciones consecutivas que rompieron récords de asistencia.