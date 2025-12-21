La agenda de conciertos en el país ya se comienza a llenar para el 2026, desde enero hasta noviembre ya hay fechas reservadas, como la de Ed Sheeran, Matute y el DJ Martin Garrix entre muchos otros.

Algunos artistas como El Buki, Grupo Firme y Caifanes anunciaron recientemente que visitarán nuestro país, pero aún no se tienen detalles de los precios de entrada, por eso no se incluyen.

Conciertos en Guatemala 2026: conozca los artistas que se presentarán en el país

Las Guerreras del KPop

Desde México llegan con su presentación.

Concierto en Quetzaltenango: 17 de enero a las 18 horas en el Centro Intercultural de Xela. Entradas Q225 y Q175. A la venta en https://www.smartticket.fun/es

Concierto en Cobán: sábado 17 de enero en Paseo Imperial, frente a Plaza Magdalena, Cobán. A las 15 y 17 horas.

Concierto en Guatemala: Domingos 18 (agotado) y 25 de enero en el Zoológico La Aurora, zona 13, a las 11, 15 y 17 horas. Entradas Q225 y Q175.

Miel San Marcos

El conocido grupo se presentará en Mazatenango.

Concierto en Mazatenango: 30 de enero 2026 a las 19 horas en Plaza Américas. Entradas Q100. (En preventa Q80) en https://www.smartticket.fun/es

María León y Yahir

Con la gira Fuego llegan al país los cantantes mexicanos.

Concierto en Guatemala: 28 de febrero en Forum Majadas. Entradas: Q390 +80 de Fee; Q490+Q100 Fee, Q590+Q120 fee. Boletos en https://www.ticketasa.gt/

Jorge Cuellar

Un show íntimo y cargado de emoción, caracterizado por sus letras profundas y mucha energía.

Concierto en Guatemala: 28 de febrero en Alianza Francesa, 5ª calle 10-55 zona 13. Boletos Q500 en https://www.2mundos.shop/

La agrupación llegará con gira La Última Peda Tour 2026, que incluye canciones emblemáticas, entre ellas los temas El beneficio de la duda y Quiere llorar y no puede, parte de su producción más reciente.

Concierto en Guatemala: anunciado para el sábado 7 de marzo 2026 en el Estadio Cementos Progreso.

La gira Disco Stereo Tour de Matute traerá a Guatemala los éxitos de las décadas de 1970, 1980 y 1990. La gira comenzó en mayo del 2025 en ciudades de México y de Estados Unidos, pero luego se extendió a Brasil y Guatemala.

Concierto en Guatemala: sábado 21 de marzo 2026 en Forum Majadas. Entradas Q570 +Fee, Q100; Q795 + Fee Q150 y Q895 + Fee Q175. A la venta en https://www.ticketasa.gt/

Fest Back to Reggaeton

Ken Y -Trebol Clan y La Máquina del tiempo se llegan con esta fiesta del reggaetón.

Concierto en Guatemala: sábado 28 de marzo en Explanada 5, antiguo Estadio del Ejército de Guatemala. Entradas en https://www.smartticket.fun/es

Depresión Sonora

Conocidos por su melancolía ruidosa, letras crudas y su post-punk que define a toda una generación, el grupo regresa a nuestro país con su World Tour 2026: Vacaciones para siempre.

Concierto en Guatemala: domingo 19 de abril en Alianza Francesa, zona 13. Boletos Q350. A la venta en https://www.2mundos.shop/

Empire Music Festival 2026

Regresa el evento musical de dos días.

Concierto en Guatemala: viernes 1 de mayo en Villa Canales, km 37.5, Carretera a El Salvado, Finca La Concha, El Jocotillo. Pase Dance Floor de dos días Q870, con camping Q1,110.

De acuerdo con el anuncio del cantante en redes sociales, se presentará en Guatemala como parte de la gira “Gratitud”. Marco Antonio Solís afirma que el 2026 representa una oportunidad para “valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta”.

Concierto en Guatemala: anunciado para el 15 de mayo 2026

Sebastián Yatra

En sus redes sociales anunció los países que visitará con su gira.

Concierto en Guatemala: anunciado para el16 de mayo 2026.

Conocido por canciones como Perfect o Thinking Out Loud, el solista británico Ed Sheeran hará vibrar a sus fanáticos guatemaltecos en una noche sin precedentes, al traer su nueva gira “Loop Tour”,

Concierto en Guatemala: miércoles 27 de mayo en Estadio Cementos Progreso. Desde Q590+ Q100 Fee hasta Q1990 + Q335 Fee. Boletos en https://www.ticketasa.gt/

Milo P

Con su tour mundial La vida era más corta, primera vuelta se presenta en nuestro país.

Concierto en Guatemala: anunciado para el 29 de mayo.

Alex Fernández

En sus redes sociales anunció su concierto en nuestro país.

Concierto en Guatemala: anunciado para el 21 de agosto de 2026.

Caifanes

En sus redes sociales publicaron la lista de ciudades a visitar en su gira y allí aparece nuestro país.

Concierto en Guatemala: anunciado para el 3 de septiembre.

En el marco de una gira por América, Martin Garrix tendrá una parada en Guatemala. El DJ y productor neerlandés compartió en su sitio web:

“Mi equipo y yo pusimos todo para hacer que esto fuera aún más especial... ¡realmente se siente como una celebración de los últimos 10 años de gira y desarrollo del show de Garrix juntos!”, expresó.

Concierto en Guatemala: viernes 13 de noviembre a las 20 horas en Explanada 5, 12 avenida y calle Mariscal Cruz, zona 5. Boletos en https://www.eticket.gt/

