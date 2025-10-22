Ed Sheeran en Guatemala 2026: preventa de boletos, venta general, precios y localidades del concierto “Loop Tour”

Con su nuevo sencillo Play, Ed Sheeran ha arrancado una gira por Europa, Oceanía y América, siendo una de sus paradas Guatemala, donde se presentará por primera vez con su gira Loop Tour, el próximo 27 de mayo de 2026.

El artista británico convertirá el Estadio Cementos Progreso en su escenario predilecto para reunirse con fanáticos de Guatemala y países cercanos, y presentar las 13 canciones de su nuevo álbum, en el que muestra una faceta renovada.

El recinto, que tiene un aforo de casi 17 mil personas, reunirá al intérprete de Perfect con sus seguidores, quienes podrán disfrutar de sus mayores éxitos. El anuncio hecho por ASA Promotions señala que este espectáculo “marcará un antes y un después en la música del país”.

Para este encuentro, será Ticketasa la empresa encargada de la venta de boletos. Según la publicidad difundida por la promotora, esta se iniciará el próximo 27 de octubre en una preventa exclusiva para un banco de Guatemala. La venta general comenzará el 30 de octubre, conforme a los datos proporcionados en redes por ASA Promotions.

La preventa será exclusiva para tarjetahabientes del Banco de América Central, tanto para quienes posean tarjeta de débito como de crédito. Según la página oficial de Ed Sheeran, la compra de boletos se realizará únicamente a través del sitio autorizado: ticketasa.

Hasta el momento, ni la promotora ni la empresa encargada de la venta de boletos han señalado a qué hora se habilitará el portal de compra. En cuanto a la cantidad, el portal del cantante británico informa que habrá un límite de seis boletos por cliente y por fecha. Asimismo, se indica que “toda la agrupación debe ingresar junta con el comprador principal y su identificación”.

Además, se informa que, con la compra del boleto, este se registrará a nombre del titular de la tarjeta, por lo que el día del concierto deberá presentar su identificación para comprobar que quien compró sea quien ingrese, con el fin de evitar la reventa.

Precios y localidades

Según datos del portal de Ed Sheeran, para este concierto existirán al menos siete localidades, con descuentos del 15% y 10% para tarjetahabientes de Amex y BAC, respectivamente.

El sitio también informa que todos los boletos estarán sujetos a una tarifa de servicio máxima del 15%.

Hasta ahora, el portal del artista señala que estos serían los precios estimados por localidad, con IVA y cargo por servicio incluidos:

General II: Q689

General I: Q689

Tribuna: Q1,040

Preferencia: Q1,040

Platea: Q1,624

Black: Q1,857

Amex: Q2,324

Dichos precios son los estipulados en el portal del cantante británico y podrían variar conforme al comportamiento del mercado.

Previo al cierre de esta nota, se consultó a ASA Promotions sobre los precios, pero no se obtuvo respuesta.

Rango de precios, según datos proporcionados por un documento oficial en el sitio web de Ed Sheeran, donde se promociona su gira. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla del portal de Ed Sheeran)