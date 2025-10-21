Ed Sheeran llega por primera vez a Guatemala con su “Loop Tour”: fecha, entradas y lugar del concierto

El cantautor británico Ed Sheeran hará vibrar por primera vez a Guatemala con su “Loop Tour”, donde presentará nuevas canciones y sus clásicos más conocidos.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 20: Ed Sheeran performs onstage during the 2025 iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena on September 20, 2025 in Las Vegas, Nevada. Bryan Steffy/Getty Images/AFP (Photo by Bryan Steffy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por primera vez , el británico Ed Sheeran traerá su música a escenarios guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Conocido por canciones como Perfect o Thinking Out Loud, el solista británico Ed Sheeran hará vibrar a sus fanáticos guatemaltecos en una noche sin precedentes, al traer su nueva gira “Loop Tour”, en la que mostrará una faceta renovada y compartirá nuevos sencillos, además de hacer corear al público con sus más grandes éxitos.

La noticia de la expansión de su gira al país se dio a conocer por medio de Asa Promotions, que señaló que el espectáculo de Ed Sheeran “marcará un antes y un después en la música del país”.

Con el mensaje “¡El momento que todos esperábamos llegó!”, Asa Promotions comentó que el cantante británico llegará al país el próximo 27 de mayo de 2026 con su gira “Loop Tour”, y que se presentará en el Estadio Cementos Progreso.

Esta nueva gira promete una experiencia más íntima y experimental en su carrera. Además, tendrá un enfoque en la técnica de grabación en vivo mediante loops, lo que caracteriza al artista.

Según datos recopilados por Los 40 Principales, esta nueva etapa traerá “nuevos trucos, nuevo set up, nuevas canciones y todos los clásicos añadidos", dijo el artista, mientras relataba que con ello busca presentar sus nuevos hits.

Por ahora, su nueva gira se ha extendido por Europa, Oceanía y América del Norte, y se desarrollará entre 2025 y 2026, con Guatemala como el primer país de Centroamérica en recibir el espectáculo.

Fecha:

Miércoles 27 de mayo de 2026

Lugar:

Estadio Cementos Progreso

Precio:

Pendiente por confirmar

Venta de entradas:

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

