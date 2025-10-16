Luces Campero 2025: lugares para ver el show, áreas a evitar y recomendaciones de movilidad para la Noche de los Deseos

La Ciudad de Guatemala será nuevamente el escenario de las tradicionales Luces Campero, un evento que combina fuegos artificiales, convivencia familiar y música en vivo, evocando la alegría navideña.

La edición de este año se celebrará antes de lo habitual: será el 30 de noviembre y podrá apreciarse desde distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

El Campo Marte volverá a ser el epicentro del espectáculo, donde se espera la asistencia de más de 10 mil personas. Desde las 14.30 horas, el recinto estará habilitado con opciones como pintacaritas, espectáculos infantiles, juegos y otras sorpresas. Entrada la noche, la música en vivo dará paso al momento más esperado: el show de fuegos artificiales.

Aunque el evento principal se realizará en la capital, otras regiones también vivirán la emoción de la Noche de los Deseos. Entre ellas figuran Quetzaltenango y Chiquimula, donde los espectáculos se celebrarán en fechas previas.

Para quienes celebran esta tradición cada año, así como para quienes prefieren evitar aglomeraciones, existen espacios alternativos desde donde se podrá disfrutar del espectáculo. A continuación, se detallan esos puntos y se brindan recomendaciones para los asistentes.

¿Dónde ver las Luces Campero?

Uno de los shows más esperados de la temporada navideña atrae a personas de distintos puntos del departamento de Guatemala, así como de otros departamentos, quienes buscan llegar al Campo Marte o encontrar un sitio alternativo desde donde apreciar el espectáculo.

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, detalló que, para evitar el tráfico vehicular y las colas, muchos guatemaltecos optan por ubicarse en edificios, restaurantes y miradores cercanos al Campo Marte.

Entre los lugares recomendados figuran edificios de las zonas 5, 15, 4 y algunos sectores de la zona 9. Asimismo, algunas personas prefieren ubicarse en puntos altos, como los miradores en áreas aledañas a la zona 5.

Montejo también sugiere como opciones restaurantes y miradores en carretera a El Salvador, así como el Mirador de Santo Domingo, ubicado en Mixco.

Otra área desde donde se podrá ver el espectáculo es el sector de Ciudad Cayalá, en la zona 16. Montejo indicó que han recibido reportes de que el show es visible desde puntos altos de las zonas 17, 16 y 18.

Por su parte, Manuel Molina, director de Mercadeo, coincidió en que las Luces Campero pueden observarse desde varios miradores en los alrededores de la ciudad, como los de Mixco, zona 18, zona 15, zona 9 y parte de la zona 11, además de Cayalá, en la zona 16.

Recomendaciones para los asistentes

El vocero de la PMT de Ciudad de Guatemala extendió una serie de recomendaciones para quienes asistirán al evento. Montejo aconsejó salir con anticipación hacia el Campo Marte.

“Recomendamos llegar lo más temprano posible. Las personas que lo hacen desde las 11.00 horas logran ubicarse en áreas verdes cómodas para ver el evento. Quienes llegan tarde suelen enfrentar más complicaciones tanto para acceder como para salir”, detalló Montejo.

Otra de las sugerencias fue no usar vehículo particular, ya que los tramos cercanos podrían congestionarse.

“Algunos usuarios permanecen hasta ocho o nueve horas en el lugar, pero quieren salir en menos de 30 minutos después del show, y eso genera un impacto fuerte en la movilidad”, recalcó.

También recomendó llevar sombrilla, abrigos y agua, así como ubicar las salidas de emergencia ante cualquier imprevisto.

“El llamado es a no utilizar las pasarelas cercanas al Campo Marte como miradores, ya que no están diseñadas para soportar grandes concentraciones de personas y representan un riesgo”, agregó.

¿Dónde verlas desde casa?

El evento será transmitido por las redes sociales oficiales de Pollo Campero, donde se presentará la previa al show de fuegos artificiales, así como el concierto en vivo.