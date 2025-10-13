Luces Campero 2025: fecha, hora, lugar y más detalles de la esperada Noche de los Deseos en Guatemala

Niños y adultos disfrutan cada año de las Luces Campero 2025, un evento para todo público que se realiza durante la temporada navideña.

Varias familias planifican su llegada a este espectáculo, que ofrece una fusión entre la magia de los fuegos artificiales y la convivencia entre familiares y amigos. Los asistentes podrán disfrutar de actividades familiares durante la tarde y culminar la jornada con un espectáculo gratuito lleno de música y fuegos artificiales.

“La Navidad es parte de recibir abrazos y compartir, y esto es parte de lo que queremos ser parte”, afirma Diego Toriello, director de Operaciones de Pollo Campero, al anunciar también las innovaciones del menú.

¿Cuándo y en qué municipios se realizará la actividad?

El espectáculo se llevará a cabo en tres localidades durante noviembre: en Quetzaltenango, el 15, en Cefemerca; en Chiquimula, el 22, en el terreno "Y", y en la Ciudad de Guatemala, el 30, en el Campo Marte.

Cabe agregar que el evento iniciará en la capital a las 14.30 horas y, en los departamentos, a las 15 horas.

¿Qué otras sorpresas habrá en el evento?

Los asistentes podrán vivir una tarde llena de actividades familiares, que culminará con un espectáculo gratuito de música y luces que iluminará la noche.

Además, el evento en la capital podrá seguirse en vivo a través de distintos medios, como Facebook Live desde la página oficial de Pollo Campero.

“Un año más buscamos crear experiencias que acerquen a las familias y les regalen recuerdos inolvidables, convirtiendo este show de luces en ese espacio mágico donde celebramos juntos el inicio de la época más especial del año”, mencionó Manuel Molina, director de Mercadeo de Pollo Campero.

“Desde hace más de 35 años celebramos este evento, que no ilumina solo las noches, sino el corazón de los guatemaltecos”, agregó Molina.