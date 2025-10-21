Axl Rose pierde el control y arremete contra la batería durante concierto de Guns N’ Roses

Con patadas, golpes y hasta lanzando el micrófono, Rose reaccionó durante un concierto en Argentina tras enfrentar fallas técnicas en el sonido, lo que lo llevó a arremeter contra el instrumento. Su actitud se volvió viral en redes sociales y volvió a poner a la banda bajo el foco del público.

Durante la interpretación de la conocida canción “Welcome to the Jungle”, Axl Rose mostró su molestia derivada de fallas técnicas en su monitor de oído, las cuales interrumpieron la canción de apertura. Su reacción incluyó una fuerte patada al bombo de la batería.

El primer incidente ocurrió al inicio de la canción, cuando el vocalista de 63 años subió a la segunda planta del escenario y, de una patada, golpeó el bombo. Luego, el video captó cómo lanzó enfurecido el micrófono contra las escaleras.

Pese a ello, Rose continuó la presentación. Mientras coreaba con el público, era evidente su incomodidad, lo que lo llevó, al finalizar la canción, a lanzar nuevamente el micrófono y salir molesto del escenario, dejando tirada su chaqueta.

Los videos muestran cómo el vocalista se dirige enfurecido tras bambalinas. Poco después, regresó al escenario y comentó: “Pues voy a intentar improvisar”, señalando que tenía un inconveniente técnico.

Según Infobae, el cantante escuchaba únicamente la percusión a través de su sistema de monitoreo interno, lo que le hizo perder la paciencia durante la interpretación.

Aunque en redes sociales se especuló que el enojo fue con Isaac Carpenter, nuevo baterista de la agrupación, el medio británico Daily Mail desmintió esta versión.

Una fuente cercana a la banda declaró al Daily Mail que su molestia se debía a fallas técnicas en el sonido: “solo podía escuchar instrumentos de percusión” en su auricular, detalló el medio.

I just found this on TikTok and i’m cracking up 😭😭 we really got the full Axl Rose experience pic.twitter.com/5CZHJjpywl — ellie (@ellie1386354) October 20, 2025

Este inconveniente afectó temporalmente la presentación del vocalista, aunque —según el citado medio— “no tuvo nada que ver con el baterista, que es excelente y fantástico”.

Después de la tercera canción, el equipo técnico logró solucionar el problema de sonido, lo que permitió a Rose tranquilizarse y continuar el espectáculo, que dejó un momento viral en redes sociales.