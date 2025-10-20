Ricardo Arjona en Guatemala: canciones que debe conocer antes de su gira “Lo que el Seco no dijo”

La cuenta regresiva para el inicio de la gira Lo que el Seco no dijo, del cantautor Ricardo Arjona, ha comenzado. Sus seguidores podrán cantar a todo pulmón temas como Despacio que hay prisa, Mujer o Luna, cuando el próximo 31 de octubre el guatemalteco convierta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en su hogar, al presentarse durante 23 noches entre octubre, noviembre y diciembre.

Fue el pasado 1 de junio cuando Ricardo Arjona confirmó su nueva gira, Lo que el Seco no dijo. Desde entonces, el entusiasmo entre sus miles de fanáticos no ha dejado de crecer. Muchos han estado a la expectativa de su regreso a los escenarios, que en esta ocasión iniciará en Guatemala y se extenderá, hasta ahora, a Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico.

“Donde todo empezó” fue parte de las declaraciones de Arjona al anunciar que el Teatro Nacional sería el recinto que lo vería regresar, luego de varias intervenciones quirúrgicas en la espalda. Serán 23 conciertos que, en cuestión de minutos, alcanzaron el sold out y que reunirán a más de 47 mil fanáticos, quienes corearán junto a él sus nuevos y más reconocidos éxitos.

“Empezó la historia”, dijo el pasado 14 de octubre, mientras mostraba los preparativos de su gira. También contó que iniciarían oficialmente los ensayos junto a la banda que lo acompañará durante esta etapa, en la que promociona su más reciente disco, SECO.

Además de su residencia en Guatemala, la gira podría anticipar un nuevo disco, según confirmó Metamorfosis a Prensa Libre el pasado 18 de septiembre. La productora detalló que el artista continúa trabajando en el estudio en su próximo proyecto musical.

“La gira adelanta el título de su próximo proyecto musical, que Arjona sigue terminando en el estudio y que promete nuevas canciones y sorpresas para sus seguidores”, reveló Metamorfosis.

Con 12 canciones, el álbum SECO será el eje central del espectáculo, aunque se sabe que Arjona también complace a sus seguidores interpretando sus mayores éxitos, como Fuiste tú, Mujeres, Desnuda o Historia de un taxi.

Para que esté preparado para el concierto, le compartimos una selección de canciones que debe conocer y que podrían sonar durante las presentaciones del guatemalteco.

“SECO”: el álbum con el que regresa a sus raíces

En una nueva etapa de su carrera, este disco representa una exploración personal de sus raíces, donde combina lo poético y lo visceral de sus vivencias recientes, según detalla la nota "Ricardo Arjona publica las primeras canciones de “SECO”, el álbum con el que regresa a sus raíces".

Despacio que hay prisa

Nirvana

Todo termina

Barcelona

70%

Luna

Poquita fe

Motel revolución

Gritas

Mentiras

Mujer

Un gran gusto conocer

Éxitos de Ricardo Arjona

Estos son algunos de los éxitos musicales de Ricardo Arjona que podrían sonar durante su concierto en Guatemala.

Señora De Las Cuatro Décadas

Fuiste tú

Como Duele

Desnuda

Acompáñame a Estar Solo

El Cielo A Mi Favor

El Amor Que Me Tenía

Ella

Mi Novia Se Me Está Poniendo Vieja