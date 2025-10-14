Ricardo Arjona: el inesperado suceso que vivió en Antigua Guatemala camino a su primer ensayo de la gira “Lo que el Seco no dijo”

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió este 14 de octubre al anunciar el inicio de los ensayos oficiales de su residencia Lo que el Seco no dijo, que debutará el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

A través de sus redes sociales, Arjona compartió detalles de este nuevo capítulo artístico, que incluye 23 conciertos programados en Guatemala. Junto al anuncio, mostró algunos momentos de su travesía hacia el lugar del ensayo, que incluyó un encuentro inesperado con otro conductor mientras manejaba por las calles de Antigua Guatemala.

En el video, el artista relata su paso por lugares emblemáticos como El Tenedor del Cerro y “La Garita”, la salida principal de la ciudad colonial. Además, ofreció a sus seguidores un vistazo exclusivo del montaje escenográfico, la historia del maestro Efraín Recinos y escenas del equipo logístico detrás de esta ambiciosa producción.

“Empezó la historia. Felices y ocupados, como debe de ser”, escribió el cantautor, dando inicio a la cuenta regresiva de una residencia que promete marcar un hito en su carrera y en la escena cultural del país.

“Cosas de Guate”, dijo Ricardo Arjona en el primer video, donde se le observa manejar por las calles empedradas de Antigua Guatemala, donde se topa con un bus extraurbano y posteriormente vive un encuentro inesperado.

“¿A dónde vamos? Al ensayo, al primer ensayo mío. Ellos ya tienen ensayando un rato”, dijo mientras buscaba incorporarse a la carretera principal. Durante la maniobra, Arjona se atravesó a otro vehículo, lo que provocó que recibiera una muestra de rechazo por su manera de conducir, acompañada de un gesto ofensivo.

“Este señor que iba allí... fue la primera mentada de madre que me dan en Antigua Guatemala; fue porque yo me metí mal”, reconoció Arjona, y luego prometió que no volvería a ocurrir.

A raíz del incidente, el cantautor escribió en su publicación: “Con los pies en la tierra, y cuando se le empieza a olvidar a uno, siempre hay un buen samaritano que te lo viene a recordar”.

Durante su recorrido, Arjona también mostró los buses extraurbanos, a los que denominó “camiones típicos guatemaltecos”. Otro de los momentos destacados fue su visita a El Tenedor del Cerro, donde presentó la figura de Efraín Recinos, a quien resaltó por ser el diseñador del Teatro Nacional, mismo lugar donde mantendrá su residencia artística.

El primer ensayo

Arjona también compartió que oficialmente han iniciado los ensayos para su gira, mostrando parte de la producción escenográfica. En las imágenes se observa un fondo estilo cabaré, donde el artista ensaya. Esta imagen lleva por nombre Cabaret Seco y podría ser utilizada durante su residencia.

En otro de los videos se observa cómo Arjona organiza los detalles de la escenografía, las luces y el contenido visual del escenario, dando indicaciones directas a su equipo de trabajo.