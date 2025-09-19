Boletos de Ricardo Arjona: fechas de preventa y venta en Estados Unidos de la gira “Lo que el seco no dijo”

El cantautor Ricardo Arjona se ha posicionado como uno de los artistas nacionales con mayor proyección internacional. Prueba de ello es la cantidad de sold out que ha logrado en poco tiempo, en el marco de su próxima gira Lo que el seco no dijo.

Arjona anunció el pasado 18 de septiembre, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que brindará 27 conciertos más en Estados Unidos: “Las cosas que se escriben… hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento”, se lee en la publicación.

Además, el cantante añadió una frase emotiva, en referencia a sus admiradores que residen en ese país: “Nos vemos pronto, hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron, y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”.

Los boletos están disponibles en Ticketmaster, tiquetera oficial de estos eventos. A continuación, se enumeran las fechas de preventa y venta general en algunas de las ciudades estadounidenses donde se presentará el cantautor, según información publicada dicho sitio.

Boletos de Ricardo Arjona – Fechas de preventa de entradas en Estados Unidos

Charlotte, Carolina del Norte: Spectrum Center – 22 de septiembre de 2025

Spectrum Center – 22 de septiembre de 2025 Boston, Massachusetts: TD Garden – 23 de septiembre

TD Garden – 23 de septiembre Seattle, Washington : Climate Pledge Arena – 23 de septiembre

: Climate Pledge Arena – 23 de septiembre Inglewood, California: Intuit Dome – 23 de septiembre

Intuit Dome – 23 de septiembre San José, California: SAP Center – 23 de septiembre

SAP Center – 23 de septiembre West Valley City, Utah: Maverik Center – 22 de septiembre

Maverik Center – 22 de septiembre Palm Desert, California: Acrisure Arena en Greater Palm Springs – 23 de septiembre

Acrisure Arena en Greater Palm Springs – 23 de septiembre Glendale, Arizona: Desert Diamond Arena –23 de septiembre

Desert Diamond Arena –23 de septiembre Austin, Texas: Moody Center ATX – 22 de septiembre

Moody Center ATX – 22 de septiembre Nashville, Tennessee: Bridgestone Arena – 22 de septiembre

Bridgestone Arena – 22 de septiembre Atlanta, Georgia: State Farm Arena – 22 de septiembre

State Farm Arena – 22 de septiembre Reading, Pennsylvania: The Santander Arena – 23 de septiembre

Boletos de Ricardo Arjona – Fechas de venta general de entradas en Estados Unidos