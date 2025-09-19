escenario
Boletos de Ricardo Arjona: fechas de preventa y venta en Estados Unidos de la gira “Lo que el seco no dijo”
Ricardo Arjona expandirá su gira "Lo que el seco no dijo" en Estados Unidos, con presentaciones en 27 ciudades. Tome nota de las fechas de preventa y venta general de los boletos para los conciertos del cantautor en dicho país.
Ricardo Arjona durante la promoción de su gira "Lo que el SECO no dijo", (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
El cantautor Ricardo Arjona se ha posicionado como uno de los artistas nacionales con mayor proyección internacional. Prueba de ello es la cantidad de sold out que ha logrado en poco tiempo, en el marco de su próxima gira Lo que el seco no dijo.
Arjona anunció el pasado 18 de septiembre, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que brindará 27 conciertos más en Estados Unidos: “Las cosas que se escriben… hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento”, se lee en la publicación.
Además, el cantante añadió una frase emotiva, en referencia a sus admiradores que residen en ese país: “Nos vemos pronto, hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron, y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”.
Los boletos están disponibles en Ticketmaster, tiquetera oficial de estos eventos. A continuación, se enumeran las fechas de preventa y venta general en algunas de las ciudades estadounidenses donde se presentará el cantautor, según información publicada dicho sitio.
Boletos de Ricardo Arjona – Fechas de preventa de entradas en Estados Unidos
- Charlotte, Carolina del Norte: Spectrum Center – 22 de septiembre de 2025
- Boston, Massachusetts: TD Garden – 23 de septiembre
- Seattle, Washington: Climate Pledge Arena – 23 de septiembre
- Inglewood, California: Intuit Dome – 23 de septiembre
- San José, California: SAP Center – 23 de septiembre
- West Valley City, Utah: Maverik Center – 22 de septiembre
- Palm Desert, California: Acrisure Arena en Greater Palm Springs – 23 de septiembre
- Glendale, Arizona: Desert Diamond Arena –23 de septiembre
- Austin, Texas: Moody Center ATX – 22 de septiembre
- Nashville, Tennessee: Bridgestone Arena – 22 de septiembre
- Atlanta, Georgia: State Farm Arena – 22 de septiembre
- Reading, Pennsylvania: The Santander Arena – 23 de septiembre
Boletos de Ricardo Arjona – Fechas de venta general de entradas en Estados Unidos
- Rosemont, Illinois: Allstate Arena – 24 de septiembre
- Belmont Park, Nueva York: UBS Arena – 24 de septiembre
- Denver, Colorado: Ball Arena – 24 de septiembre
- Sacramento, California: Golden 1 center – 24 de septiembre
- Portland, Oregon: Moda Center – 24 de septiembre
- San Francisco, California: Chase Center –24 de septiembre
- Anaheim, California: Honda Center – 24 de septiembre
- San Antonio, Texas: Frost Bank Center -24 de septiembre
- Washington, DC: Capital One Arena -24 de septiembre
- Atlantic City, Nueva Jersey: Hard Rock Live en Etess Arena – 24 de septiembre