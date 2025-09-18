Ricardo Arjona expande su gira en Estados Unidos: estas son las fechas y ciudades a las que llegará “Lo que el seco no dijo”

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa sorprendiendo a sus seguidores al anunciar la ampliación de su gira Lo que el seco no dijo en Estados Unidos, con 27 nuevas ciudades que se suman a sus presentaciones en Nueva York y Miami.

La gira, que se realizará en diversos estados del país norteamericano, se iniciará el 30 de enero en Chicago, donde el artista presentará su más reciente disco, Seco, y hará vibrar a sus seguidores con sus éxitos más solicitados.

El anuncio se da luego de que se habilitara una quinta fecha en el Kaseya Center de Miami, donde al menos 100 mil personas disfrutarán de sus conciertos, según el cálculo basado en la capacidad del recinto y la programación de cinco presentaciones. Además, Ricardo Arjona logró dos fechas con entradas agotadas consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York, con una asistencia aproximada de 20 mil personas por función.

La noticia se difundió junto a un mensaje en redes sociales: “Las cosas que se escriben… hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento”, acompañado de un video con la agenda de conciertos.

También escribió: “Nos vemos pronto, hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”, mensaje dirigido a sus seguidores migrantes en ese país.

Metamorfosis detalló a Prensa Libre que esta expansión llega en un momento histórico para el cantautor, tras haber logrado 23 funciones con localidades agotadas en Guatemala, donde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el escenario del inicio de su nueva gira.

Arjona también agotó 10 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, y siete en el de Santiago, Chile, conciertos que se vendieron en tiempo récord.

El furor y el alcance de ventas en las cinco ciudades de América donde se habilitaron sus primeros conciertos han consolidado a Ricardo Arjona “como uno de los artistas más vigentes e influyentes de la música latina”, destacó Metamorfosis.

El éxito de las cuatro fechas en Miami evidencia la fuerza de esta gira y la conexión especial que Arjona mantiene con su público, no solo en Estados Unidos, sino en toda América, donde ha alcanzado, hasta ahora, 74 conciertos en cuatro países.

La gira Lo que el Seco no dijo se perfila como uno de los espectáculos más esperados del 2026, a raíz de la respuesta inmediata e impactante de sus seguidores, según indicó Metamorfosis.

“La gira va mucho más allá de un concierto tradicional: combina las mejores escenas, una producción espectacular y la experiencia única que solo Ricardo Arjona puede ofrecer, reafirmando su lugar como uno de los grandes creadores de experiencias en vivo”, agregó la productora.

Ciudades donde se expandirá la gira

Con el anuncio de la expansión, el cantautor confirmó que serán 27 ciudades adicionales en su gira por Estados Unidos, país donde ya contaba con nueve presentaciones, entre Nueva York y Miami.

Entre las nuevas ciudades figuran:

Chicago

Charlotte

Hartford

Elmont

Boston

Denver

Sacramento

Seattle

Portland

Las Vegas

Los Ángeles

San José

Salt Lake City

Palm Desert

San Diego

San Francisco

Houston

San Antonio

McAllen

Austin

Nashville

Atlanta

Washington

Reading

Atlantic City

Fechas de la USA Tour 2026

Estas son las fechas oficiales de la gira Lo que el seco no dijo en Estados Unidos: