Ricardo Arjona rompe récord al anunciar quinta fecha en el Kaseya Center de Miami

Al menos 100 mil personas podrán disfrutar de la música del cantautor guatemalteco durante sus presentaciones de 2026 en Miami, luego de que se habilitara una quinta fecha de su gira Lo que el Seco no dijo.

El anuncio ha elevado la expectativa, luego de que lograra cuatro funciones con localidades agotadas en el Kaseya Center, hogar de los tres veces campeones de la NBA, los Miami Heat. Esto permitirá que unas 80 mil personas disfruten del regreso a los escenarios del artista, tras sus dos operaciones de columna.

Fue mediante un video en sus redes sociales que el compositor de El problema anunció la apertura de su quinto concierto en Miami, junto al récord impuesto como el primer artista en presentarse cinco veces en dicho recinto, donde han actuado figuras como Billie Eilish, Katy Perry y Dua Lipa.

El Kaseya Center, que tiene un aforo de 19 mil 600 personas para eventos deportivos y de 20 mil para conciertos y espectáculos, se ha posicionado como un referente del entretenimiento en la Ciudad de Miami, según detalla Kaboom Eventos. Ricardo Arjona ya ha llenado ese espacio en cuatro oportunidades y busca sumar un nuevo sold out a su lista.

Sus presentaciones están programadas para el 2, 3, 5 y 6 de abril de 2026. La nueva fecha aún no ha sido confirmada, pero se presume que formará parte de la extensión de su gira por Estados Unidos, que incluirá Nueva York, Chicago y Texas.

La nueva gira de Ricardo Arjona iniciará el 31 de octubre de 2025, cuando comience su residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con 23 conciertos programados entre octubre y diciembre, que reunirán al menos a 47 mil personas.

Además, el cantautor ha sumado dos funciones con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York, donde arrancará su gira por Estados Unidos en 2026. A ello se suman las cuatro fechas ya vendidas en Miami y la quinta que será habilitada.

También destacan los 10 conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, que lograron un sold out en tiempo récord. Chile fue otra sorpresa: cinco fechas alcanzaron el lleno total, y se habilitaron otras dos para junio de 2026.

Ricardo Arjona continua expandiendo su nueva gira "Lo que el Seco no dijo". (Video Prensa Libre/ Tomado de @ricardoarjona)