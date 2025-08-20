Ricardo Arjona en Miami: confirman nueva fecha en su nueva gira “Lo que el seco no dijo”

Por medio de redes sociales, Kaseya Center anunció una nueva fecha como parte de la gira Lo que el seco no dijo, del cantautor Ricardo Arjona. Esto ocurrió después del sold out que el artista guatemalteco logró en dos fechas consecutivas.

De acuerdo con Kaseya Center, Arjona brindará un concierto el 6 de abril del 2026 en dicho recinto, en Miami, Estados Unidos.

“El seco viene por otra noche más. Debido a la gran demanda de los fanáticos, Ricardo Arjona ha programado una tercera fecha para el lunes 6 de abril”, se informó por medio de la cuenta oficial de Instagram de Kaseya Center.

La venta de entradas para esta presentación está prevista para el próximo jueves 21 de agosto. Después de este anuncio, diversos internautas reaccionaron de forma positiva por medio de textos y emoticones: “Abran toda la semana ahora”, indicó una usuaria de Instagram en dicha publicación.

“Lo que el seco no dijo”: la esperada gira internacional de Ricardo Arjona

Según información de Prensa Libre, Arjona extendió su gira a Estados Unidos después de lograr 23 sold out durante la residencia que tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias entre octubre y diciembre del 2025.

En Estados Unidos, el cantante alcanzó dos sold out más, pero esta vez en el Madison Square Garden. Además, también se logró la venta total de los boletos en el primer y segundo concierto que se efectuará en el Kaseya Center en Miami, los cuales están programados para el 2 y 3 de abril del 2026.

El pasado 16 de agosto, Arjona dio la noticia de su segundo sold out en el Kaseya Center, por lo que anunció este mensaje: “Miami, dos veces. Gracias”. Se estima que, en dichas presentaciones, alrededor de 40 mil fanáticos se deleitarán con las melodías de su nuevo álbum Seco.

¿Qué es el Kaseya Center de Miami?

Según información oficial, el Kaseya Center de Miami es un recinto internacional que acoge eventos de talla mundial. Este espacio se encuentra frente al mar y está ubicado en el centro de Miami, a orillas de la bahía de Biscayne. Este lugar combina el perfil urbano de la ciudad, las vistosas playas y la vida nocturna de South Beach.