“Lo que el seco no dijo”: la gira que podría adelantar el nuevo proyecto de Ricardo Arjona

En medio de los preparativos de su gira “Lo que el seco no dijo”, Ricardo Arjona estaría trabajando en un nuevo proyecto musical que podría ver la luz antes de lo previsto, según detalló su disquera Metamorfosis a Prensa Libre.

Con 74 conciertos confirmados hasta ahora para su gira “Lo que el seco no dijo”, el cantautor guatemalteco visitará Argentina, Chile y varias ciudades de Estados Unidos para promocionar su más reciente disco, Seco, lanzado en enero y compuesto por 12 canciones.

Con Seco, Arjona destacó que regresaría a sus raíces desde una mirada marcada por el paso del tiempo, la vulnerabilidad y la resiliencia. El proyecto ha sido definido por el artista como una exploración profundamente personal y honesta, con un estilo que trasciende el convencionalismo.

Este trabajo nació durante el proceso de recuperación del cantautor tras someterse a dos cirugías de columna. Su lanzamiento lo impulsó a anunciar su regreso a los escenarios el pasado 1 de julio, con una gira que actualmente suma 74 presentaciones en cuatro países, incluyendo Guatemala, donde iniciará con 23 conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

En medio de los preparativos para su gira por Estados Unidos, Argentina y Chile, Arjona continúa trabajando en su próximo proyecto musical, que podría presentarse antes de lo previsto y contener varias sorpresas para sus seguidores.

El trabajo de este disco fue revelado por el mismo Arjona durante el anuncio de su gira. “Lo más probable es que yo saque un nuevo disco este mismo año, que se llame Lo que el seco no dijo”, nombre que llevaría también su gira.

Fue su disquera Metamorfosis la que adelantó a Prensa Libre que Ricardo Arjona sigue trabajando en estudio su próximo proyecto musical. Este adelanto podría estar relacionado con el éxito de su gira, que ha superado los 40 sold out, lo que, según la disquera, ha “consolidado a Arjona como uno de los artistas más vigentes e influyentes de la música latina”.

“La gira adelanta el título de su próximo proyecto musical, que Arjona sigue terminando en el estudio y que promete nuevas canciones y sorpresas para sus seguidores”, reveló Metamorfosis.

¿Qué se espera en los shows de “Lo que el seco no dijo”?

Según información proporcionada por la disquera, luego de anunciar los 34 conciertos que Arjona ofrecerá en Estados Unidos, se detalla que esta gira irá más allá de un concierto tradicional, ya que combinará las mejores escenas, una producción espectacular y la experiencia única que solo Arjona puede ofrecer, reafirmando su lugar como uno de los grandes creadores de experiencias en vivo.

“Lo que el seco no dijo – Tour” ha generado una respuesta inmediata e impactante, y se perfila como uno de los espectáculos más esperados del 2026.

Leer más: Arjona habla con el “SECO”, rinde homenaje a sus padres, hermanas e hijos y cuenta intimidades de su nuevo álbum

Lista de canciones que conforman Seco

El proyecto musical de Arjona tiene una conexión íntima con su historia, según destacó en redes sociales: 12 piezas donde plasmó el caudal de toda una vida, de todas las cosas que vivió, que aprendió y que le afectaron emocionalmente.

Estas son las canciones que lo componen: