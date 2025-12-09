El DJ Martin Garrix anuncia fecha única en Guatemala para celebrar 10 años de evolución musical

En el marco de una gira por América, Martin Garrix tendrá una parada en Guatemala para ofrecer un concierto en el 2026.

El DJ y productor neerlandés compartió en su sitio web que este es un esfuerzo especial:

“Mi equipo y yo pusimos todo para hacer que esto fuera aún más especial... ¡realmente se siente como una celebración de los últimos 10 años de gira y desarrollo del show de Garrix juntos!”, expresó.

También anunció que visitará otras ciudades: “Estoy muy emocionado y entusiasmado de anunciar mi gira más grande con ustedes hasta ahora... 16 ciudades en América del Norte y del Sur”, dijo.

De mayo a diciembre, el artista tendrá paradas en Estados Unidos, Argentina, Canadá, México, Colombia, Ecuador y Guatemala.

Garrix se presentará en concierto el viernes 13 de noviembre del 2026 en la Explanada 5.

Su nombre completo es Martijn Gerard Garritsen. Nació el 14 de mayo de 1996 en Amstelveen, Países Bajos, y actualmente tiene 29 años.

El portal DJ Mag lo ubicó en el primer lugar del listado de los 100 mejores músicos de música electrónica del 2024.





Fecha

Viernes 13 de noviembre de 2026

Hora

20 horas

Lugar

Explanada 5

Precios

Pendientes de publicar

(se actualizará la nota al momento de que se publiquen)

Para comprar entradas

Las entradas están disponibles en: https://www.eticket.gt/masinformacion.aspx?idevento=8542

