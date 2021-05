Martin Garrix promociona “We Are The People”, la canción oficial de la Euro 2020 (la UEFA, el futbol y la unión con Bono y The Edge de U2)

El Dj Martin Garrix promociona "We Are The People", la canción oficial de la Euro 2020. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Dj y productor Martin Garrix, reconocido mundialmente por sus éxitos como Animals, Scared to Be Lonely o In the Name of Love, entre otros, presentó este viernes 14 de mayo la canción oficial de la Euro 2020, una de las competiciones del futbol más importantes del mundo.

Tras su popularidad en 2013 con la canción Animals, Garrix se ha rodeado de éxito debido a su constante innovación y creatividad. Además, ha figurado en las listas mundiales de popularidad y ha sido reconocido como uno de los mejores Dj en el mundo.

Con el lanzamiento de We Are The People, Garrix afirmó que cumplió una misión especial para la UEFA y que hizo realidad uno de sus sueños al crear un tema junto a dos leyendas mundiales de la música.

La canción oficial de la Euro 2020

Garrix de 25 años, dio detalles de We Are The People durante una conferencia streaming que ofreció recientemente para medios de todo el mundo y en la que participó Prensa Libre.

La Euro 2020, un evento deportivo que se pospuso debido a la pandemia del coronavirus, comenzará el 11 de junio próximo y la UEFA le dio una misión especial a Martin Garrix al delegarle la creación de la canción oficial de la competición.

“He estado trabajando en este proyecto desde hace 3 años y ha sido una locura”, dijo Garrix y de acuerdo con su relato, contó con el respaldo de la UEFA en esta misión que se concretó con un tema y una colaboración de lujo.

“Estoy muy emocionado por haber sido parte de este proyecto y de haber tenido el apoyo de la UEFA. Es lo más loco que he trabajado”, agregó Garrix.

La colaboración de U2

Durante la conferencia virtual, el Dj remarcó la importancia de este proyecto y de la confidencialidad que mantuvo debido a que, el tema debió publicarse durante el 2020, año en el que estaba programada la competición. Sin embargo, debido a la pandemia que afectó a todo el mundo, Garrix dijo que está emocionado de la evolución que tuvo la canción.

“Regularmente habría pasado todo el año de gira, pero pasó esto y me ha permitido que dedique tiempo a proyectos y a experimentar con cosas nuevas”, dijo Garrix, artista que hizo realidad uno de sus sueños al crear una pieza junto con Bono y The Edge de U2, sus ídolos.

De acuerdo con Garrix, su representante le propuso que el tema tuviera algo adicional y fue de esa forma como invitaron a Bono y The Edge de U2.

“Fue mi representante quien me dijo que los invitara a participar y después de una conversación telefónica con ellos, surgió esta versión”, contó Garrix.

El Dj también indicó que la participación de Bono fue ideal debido a qué el músico irlandés modificó la letra original del tema y eso permitió una conexión que definió como “increíble” y el estilo de The Edge permitió que la pieza realmente tenga sonido único. “Bono hizo que la canción tenga otro nivel. Él está abierto a nuevos proyectos musicales y el apoyo de The Edge lograron que esos sonidos terminaran en una combinación increíble”, comentó Garrix.

Según la UEFA, We Are The People es un himno que todo el mundo puede cantar y cuyo énfasis estará en Europa a partir del 11 de junio cuando comience la competición. “La canción oficial de la Euro 2020 es una pieza que analiza los retos a los que se enfrenta el mundo, pero pretende encontrar una respuesta unificada a estos problemas”, indicó la UEFA.

We Are The People está disponible en todas las plataformas digitales y el video oficial del tema se publicó en el canal de YouTube de Martin Garrix.

“Crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo”, concluyó Garrix.