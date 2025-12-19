Guatemala está en la gira 2026 de Grupo Firme, liderada por Eduin Caz

Grupo Firme confirmó las nuevas fechas de su gira La Última Peda Tour 2026, que continuará en América Latina y tendrá a Guatemala como uno de sus escenarios. La fecha programada es el sábado 7 de marzo, en el Estadio de Cementos Progreso.

Billboard ha destacado que parte de su más reciente trabajo discográfico, Evolución, muestra una mayor madurez en el sonido y la interpretación del grupo.

La agrupación llegará con sus canciones emblemáticas, entre ellas los temas El beneficio de la duda y Quiere llorar y no puede, parte de su producción más reciente.

En junio pasado, el grupo llenó el Estadio GNP Seguros —el más importante de México y número uno a nivel mundial, según la lista Top Stadiums de Billboard—, al convertirse en la primera agrupación o artista en llegar a su octava presentación en ese imponente foro de la capital mexicana, al que regresó después de dos años. En un lleno total, reunió a 65 mil personas, según la promotora Ocesa.

El jueves 18 de diciembre, Grupo Firme lanzó CTRL+Z, en colaboración con Lenin Ramírez.

Fecha:

Sábado 7 de marzo

Hora:

Pendiente

Lugar:

Estadio Cementos Progreso

Precios y localidades:

Pendiente

