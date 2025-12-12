“El Buki” regresa a Guatemala: ¿Cuándo será su concierto en 2026?

Marco Antonio Solís, “El Buki”, informó en sus redes sociales algunos detalles sobre la gira que realizará en México y otros países durante el 2026, incluyendo Guatemala.

“Hermanitos, el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Hoy quiero compartirles que regresaré a los escenarios de México con mi gira ‘Gratitud’, un nombre que abraza lo vivido y lo que está por llegar”, expresó el artista en sus redes sociales.

De acuerdo con este anuncio, el cantante se presentará en Guatemala el 15 de mayo del 2026 como parte de la gira “Gratitud”. Solís añadió que el 2026 representa una oportunidad para “valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta”.

El artista es reconocido por éxitos musicales como Tu cárcel, Si no te hubieras ido, O me voy o te vas, Más que tu amigo, Navidad sin ti, entre otras melodías que forman parte de un extenso repertorio.

Detalles sobre la gira Gratitud 2026 de Marco Antonio Solís

Según el cantante, se trata de un encuentro con la música que une, con la palabra que reconforta y con ese futuro que recibe con los brazos abiertos, algo que considera esencial en la vida.

“Yo solo puedo darles las gracias por acompañarme en cada paso, por darle sentido a cada canción y por ser ese viento a favor que siempre nos impulsa. Los espero para celebrar la vida, la música… y esta gratitud que nos une”, agregó.

Lista de conciertos confirmados por “El Buki” para el 2026

Marzo

6 – Tapachula, Chiapas

7 – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

14 – Tlaxcala, Tlaxcala

15 – Cuernavaca, Morelos

Abril

30 – Nuevo Nayarit, Nayarit

Mayo