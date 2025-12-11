Ricardo Arjona: fechas de los últimos conciertos de la residencia en Guatemala

Ricardo Arjona sumará 27 presentaciones en el país, luego de que el jueves 6 de noviembre se confirmaran cuatro fechas adicionales de la residencia y del principio de la gira Lo que el seco no dijo.

Arjona ha logrado un acercamiento inédito con su público a través de su más reciente disco, Seco, y la estrategia narrativa que lo acompaña. Este trabajo se ha convertido en uno de los materiales más íntimos del artista: le ha puesto rostro a la tierra que lo vio nacer, ha revivido su etapa como maestro, ha recordado a sus amigos y ha revelado detalles de su paso como estudiante universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha permitido descubrir facetas que han sorprendido a guatemaltecos y seguidores en todo el mundo.

"Las ganas de gritar. Las de ayer, y las que vienen. Lo que el seco no dijo, ya empezó", escribió Ricardo Arjona en sus redes sociales, acompañado de un video en el que compartió más imágenes de la primera noche, considerada histórica por quienes tuvieron el privilegio de vivirla. El artista siguió compartiendo en sus redes las diferentes experiencias a lo largo de los diferentes conciertos.

El evento, además de música, integra momentos de encuentro entre los miles de seguidores del artista. Gritos, risas y el canto a todo pulmón forman parte de lo que que ha destacado en el espectáculo del guatemalteco.

La cita en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, abre sus puertas desde las 18.30 horas. Un espectáculo que ha sorprendido a los asistentes en diferentes experiencias, desde la llegada de su familia, entre ellos su hija y actriz Adria Arjona y su pareja, Jason Momoa.

Durante las dos horas y media que dura el espectáculo, Arjona ha interpretado éxitos de su último disco, así como las canciones más emblemáticas, entre ellas Historia de taxi, Mi país, El problema, por mencionar algunas.

Las últimas fechas del espectáculo serán:

Viernes 12 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

En su más reciente publicación en Instagram, Arjona publicó una serie de imágenes de la experiencia en Guatemala y expresó: "Lo que el Seco no dijo son tantas cosas . Las historias, las canciones pertenecen a los lugares donde se escribieron. Tanto que contar de cada lugar. El Seco a partir de los noventas vivió más en hoteles que en su propia casa. ...Esto apenas empieza. Próxima parada…. Chicago".