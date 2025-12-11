Jason Momoa sorprende como Lobo en Supergirl: así luce el antihéroe

Salió a la luz el primer vistazo oficial de Jason Momoa como Lobo, el brutal cazarrecompensas intergaláctico que debutará en la película Supergirl: Woman of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el 25 de junio de 2026.

Supergirl será la segunda cinta del nuevo universo cinematográfico de DC impulsado por James Gunn. La superheroína, interpretada por Milly Alcock, apareció brevemente en los minutos finales de Superman y ahora protagonizará su primera película en solitario.

El guion, escrito por Ana Nogueira, narra cómo Kara Zor-El celebra su 21 cumpleaños viajando por la galaxia junto a su perro Krypto. En su travesía conoce a una joven llamada Ruthye Marye Knoll y se ve obligada a enfrentar una tragedia que la lleva por un camino de venganza.

En esta nueva propuesta, Momoa luce con un aspecto salvaje que representa fielmente al antihéroe alienígena de los cómics. Aunque aparece apenas unos segundos en el tráiler de dos minutos, su transformación es radical: cabello largo y desordenado, atuendo negro y una chaqueta que resalta su imponente silueta.

El personaje de Lobo fue creado en 1983 por Roger Slifer y Keith Giffen. Nacido como villano secundario, se convirtió en un fenómeno cultural en los años 90. Su carácter violento, extremo y satírico lo posicionó como un ícono del humor negro y el estilo heavy metal dentro del universo DC, según explica Milenio.

En esta nueva entrega, Supergirl enfrentará amenazas de nivel intergaláctico. En las historietas, Lobo ha cruzado caminos con Kara en más de una ocasión.

Jason Momoa y su novia, Adria Arjona recientemente han sido tema de conversación en Guatemala. El principal motivo de su visita al país fue asistir al concierto de Ricardo Arjona, quien presenta su residencia y da inicio a su gira Lo que el seco no dijo.

La pareja fue vista disfrutando del espectáculo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. También han recorrido otros puntos de la capital, como la zona 4, donde compartieron en un restaurante, y el Mercado Central, donde realizaron compras.

El sábado 6 de diciembre, la pareja sumó un nuevo destino a su recorrido: el Parque Nacional Tikal, en el departamento de Petén y además visitaron Antigua Guatemala.



