El rincón de tortillas ancestrales que conquistó a Jason Momoa y Ricardo Arjona en Antigua Guatemala

El martes 9 de diciembre, Ricardo Arjona compartió algunas historias nostálgicas en sus redes sociales. Una de las que más impactó fue su regreso al convento de Las Capuchinas, donde celebró su íntimo concierto en el 2021.

Arjona suma 23 conciertos de los 27 que ha ofrecido como parte de su residencia en Guatemala y del inicio de su gira Lo que el seco no dijo. Los últimos días han sido bastante activos, con la llegada de su hija, la actriz Adria Arjona, y su pareja, Jason Momoa.

La pareja de actores ha disfrutado de visitar la ciudad, Tikal y Antigua Guatemala. Ahora, también Ricardo Arjona se une a estas visitas.

En las historias de Arjona destacó un breve video en el que aparece comiendo una tortilla negra recién salida del comal, mientras su hija, Adria Arjona, le toma imágenes.

El lugar donde se encontraban se llama Comalote, y también publicaron en su cuenta de Instagram un mensaje:

“Ayer recibimos con muchas tortillas a Ricardo Arjona y su familia. Fue muy especial compartir nuestro arte. Nos confesó que sus tortillas preferidas son las recién salidas del comal, con limón y sal. Y así se las comió, con mucha nostalgia. También ellos pusieron las manos en la masa y quizá pasaron más tiempo alrededor del comal que en la mesa. Gracias por la visita, y bienvenidos siempre a nuestra cocina y tortillería en Antigua”, dice la publicación.

Este lugar se caracteriza por elaborar tortillas con maíz orgánico y por rescatar la cocina ancestral y los sabores de cocineras tradicionales.

En abril del 2023 también recibieron a Camilo y Evaluna, previo al concierto que el artista ofreció ese año en la Explanada Cayalá.