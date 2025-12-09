Del recuerdo al reencuentro: Ricardo Arjona vuelve a Las Capuchinas tras su histórico concierto “Hecho a la Antigua”

Antigua Guatemala volvió a ser el escenario del reencuentro entre Ricardo Arjona y uno de los momentos más emotivos de su carrera, esta vez durante una visita al convento de Las Capuchinas, donde ofreció un histórico e íntimo concierto a la luz de las velas, transmitido vía streaming a nivel internacional.

El concierto Hecho a la Antigua, realizado entre las ruinas del emblemático convento, estuvo lleno de historias personales del cantautor guatemalteco, quien abrió su lado más sentimental gracias al ambiente en el que fue grabado. Cuatro años después de aquella noche, Arjona compartió su regreso al recinto.

“La primera vez que vuelvo, muy emocionado”, expresó el artista al regresar al lugar que fue escenario de un concierto único que le permitió cumplir uno de sus sueños: dar un concierto en Antigua Guatemala.

“Este fue un momento muy interesante para mí y para muchas personas también”, dijo al recordar la euforia del espectáculo que se llevó a cabo en abril del 2021.

Arjona consideró que aquel concierto también representó un momento especial para todo el país, que pudo disfrutarlo de forma gratuita y que, por más de dos horas, llevó a sus seguidores por un recorrido íntimo a través de sus historias y del significado que Antigua Guatemala tiene para él.

En su material promocional del 2021, Arjona afirmó que Antigua era “la ciudad más mágica del mundo”, y anunció: “Daré el concierto que siempre soñé y donde nunca canté. Desde la tierra donde nací”. Cuatro años después, el artista mantiene esa conexión con la ciudad colonial, ahora reforzada por el recuerdo de su presentación en el convento de Las Capuchinas.

Hecho a la Antigua

El 10 de abril del 2021 fue una fecha que quedó marcada en la historia artística de Guatemala, cuando se transmitió el concierto de Ricardo Arjona titulado Hecho a la Antigua, en el que más de 30 músicos nacionales e internacionales lo acompañaron en una velada inolvidable.

En medio de las atractivas ruinas del convento de Las Capuchinas y el ambiente provocado por más de cinco mil velas, Ricardo Arjona interpretó diversos éxitos musicales, entre ellos Fuiste tú, acompañado por Gaby Moreno.

Durante el concierto, Arjona destacó que Antigua Guatemala es un lugar especial, ya que “fue origen de muchos de sus éxitos y también fracasos”, según detalla la cobertura hemerográfica de Prensa Libre.

En esa ocasión, el artista presentó un amplio repertorio de canciones que han acompañado su carrera, como Asignatura pendiente, Te conozco, Invertebrado, El amor que me tenía o Mi novia se está poniendo vieja, canción que interpretó por primera vez tras el fallecimiento de su madre.

La historia de Antigua y las ruinas de Las Capuchinas

Ricardo Arjona comparte historia, de forma artística, con Antigua Guatemala y con las ruinas del convento de Las Capuchinas, lugar donde grabó el videoclip de su canción Por qué es tan cruel el amor.

Antigua, uno de los escenarios de su vida, también ha sido parte de sus éxitos, pues allí grabó el video oficial de su canción Fuiste tú, que incluye tomas del Palacio de los Capitanes y el arco de Santa Catalina.

Junto a su historia en redes sociales sobre la visita a Las Capuchinas, Arjona compartió un video disfrutando de tortillas de maíz negro, acompañado de la leyenda: “Tortillas con limón. Cosas de Guate”.

*Con información de Keneth Cruz e Ingrid Reyes.

Ricardo Arjona vuelve a las Ruinas del Convento de Las Capuchinas para reencontrarse con el escenario de Hecho a la Antigua. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)