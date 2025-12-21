Concierto de Matute en Guatemala 2026: entradas, fechas y detalles

La gira Disco Stereo Tour de Matute traerá a Guatemala los éxitos de las décadas de 1970, 1980 y 1990. La gira comenzó en mayo del 2025 en ciudades de México y de Estados Unidos, pero luego se extendió a Brasil y Guatemala.

El grupo de pop rock, originario de la Ciudad de México, es conocido por interpretar versiones de temas populares de los años ochenta. Los ritmos son variados e incluyen baladas clásicas, cumbias, rock en español, y éxitos del programa Siempre en Domingo, así como de agrupaciones españolas.

En esta gira interpretan canciones como Bazar, Yo no te pido la luna, Ese hombre no se toca, Suena tremendo, El Noa Noa, Maldita primavera, Cómo te va mi amor, Palabra de honor y De mí enamórate, entre otras.

Según explica AsaPromotions en la publicación de redes sociales, los boletos ahora tendrán más seguridad y mencionan los pasos del proceso oficial de compra y entrega.

Al momento de la compra recibirá en su correo electrónico un boleto con sello digital y todos los datos del evento, excepto el código QR, que llegará por correo un día antes del concierto, el cual servirá para el ingreso.

Fecha:

Sábado 21 de marzo 2026

Hora:

Pendiente

Lugar:

Forum Majadas

Precios y localidades:

Mesas Platinum Q570 +Fee Q100

Mesas Black Q795 + Fee Q150

Mesas Amex Q895 + Fee Q175

En preventa con descuento del 19 al 21 de diciembre.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

