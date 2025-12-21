¿Cuándo serán los próximos conciertos de Ricardo Arjona en 2026?

La residencia de Ricardo Arjona finalizó oficialmente en Guatemala el 14 de diciembre, con una serie de conciertos en los que tanto él como los asistentes vivieron momentos inolvidables en la sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Cada uno de los conciertos del guatemalteco estuvo marcado por detalles particulares, anécdotas y otros momentos que convirtieron esta residencia en una de las giras más cercanas y especiales de su trayectoria.

Ahora, el cantautor se prepara para llevar ese mismo amor a sus fanáticos de América, con una serie de conciertos programados para el 2026, posicionando este nuevo año como “un año cargado de conciertos en varios países del mundo”, según sus propias declaraciones.

“Las cosas que se escriben, hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento. Nos vemos pronto, mis hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”, escribió Arjona en sus redes sociales, al anunciar las sedes de su gira de shows, que comienza en Estados Unidos.

Próximas fechas de los conciertos de Ricardo Arjona

Por el momento, la gira Lo que el seco no dijo, de Ricardo Arjona, visitará Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica. De momento, se mantiene en el territorio americano antes de llegar al viejo continente, por lo que los estadounidenses y latinoamericanos serán los primeros en disfrutarla.

Estos conciertos, programados para el 2026, presuntamente finalizan en agosto, por lo que no se descarta que el guatemalteco visite Europa antes de que termine el año.

El primer país que Arjona visitará en el nuevo año será Estados Unidos, donde ofrecerá 34 presentaciones, incluyendo escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York; el T-Mobile Arena, en Las Vegas, y el Honda Center, en California.

Entre los estados donde cantará Ricardo Arjona se encuentran Illinois, Carolina del Norte, Connecticut, Nueva York, Massachusetts, Colorado, California, Washington, Oregón, Nevada, Arizona y Texas, entre otros.

Estas son las fechas y sedes confirmadas para el inicio de la gira Lo que el seco no dijo, en el 2026:

30 de enero, en Chicago, Illinois. 3 de febrero, en Charlotte, Carolina del Norte. 6 de febrero, en Hartford, Connecticut. 7 de febrero, en Elmont, Nueva York. 11 y 12 de febrero, en el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York. 14 de febrero, en Boston, Massachusetts. 18 de febrero, en Denver, Colorado. 21 de febrero, en Sacramento, California. 24 de febrero, en Seattle, Washington. 25 de febrero, en Portland, Oregón. 27 de febrero, en Las Vegas, Nevada. 28 de febrero, en Los Ángeles, California. 5 de marzo, en San José, California. 8 de marzo, en Salt Lake City, Utah. 11 de marzo, en Palm Desert, California. 12 de marzo, en San Diego, California. 14 de marzo, en San Francisco, California. 15 de marzo, en Anaheim, California. 20 de marzo, en Glendale, Arizona. 22 de marzo, en Houston, Texas. 25 de marzo, en San Antonio, Texas. 27 de marzo, en McAllen, Texas. 29 de marzo, en Austin, Texas. 2, 3, 5, 6 y 7 de abril, en Miami, Florida. 10 de abril, en Nashville, Tennessee. 11 de abril, en Atlanta, Georgia. 13 de abril, en Washington D. C. 16 de abril, en Reading, Pensilvania. 17 de abril, en Atlantic City, Nueva Jersey.

Al finalizar esta etapa, Arjona visitará Puerto Rico con tres presentaciones los días 24, 25 y 26 de abril, en San Juan.

Las fechas para Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica también están confirmadas. El cantautor se presentará en Sudamérica a partir de mayo:

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo, en Buenos Aires, Argentina. 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18 y 19 de junio, en Santiago, Chile. 26 de junio, en Lima, Perú. 30 y 31 de julio, en Bogotá, Colombia. 1 y 2 de agosto, en Bogotá, Colombia. 6 de agosto, en Quito, Ecuador. 8 de agosto, en Guayaquil, Ecuador. 14 y 15 de agosto, en San José, Costa Rica.

El cantautor se ha mantenido cercano a sus seguidores a través de sus redes sociales, por lo que es casi seguro que, si anuncia nuevas presentaciones en Guatemala u otras regiones, lo hará mediante estos canales.