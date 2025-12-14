“También hay felicidad en las despedidas”: el mensaje de Ricardo Arjona por el último show de Lo que el Seco no dijo

A pocas horas de finalizar la gira Lo que el Seco no dijo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se despide de esta residencia que regaló momentos inolvidables a los seguidores del artista.

“A veces, también hay felicidad en las despedidas. Residencia Guatemala. Porque decir adiós también es empezar de nuevo”, publicó Arjona en Instagram.

Según la programación de su residencia en Guatemala, el último concierto está previsto para este domingo 14 de diciembre de 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, recinto que fue testigo de numerosos momentos inolvidables de esta gira.

En total, Arjona ofreció 27 conciertos en Guatemala, logrando llenar el aforo en cada una de las presentaciones.

Los momentos más emotivos de la residencia Lo que el Seco no dijo de Ricardo Arjona

La residencia de Arjona regaló una serie de instantes emotivos a los admiradores del cantautor. Según información hemerográfica de Prensa Libre, estos fueron solo algunos de los momentos que quedarán por siempre en el recuerdo de quienes presenciaron esos instantes invaluables.

1. La presencia de su hija Adria Arjona y Jason Momoa en uno de los conciertos

La actriz Adria Arjona, hija del cantautor, compartió escenario con su padre en la presentación del 4 de diciembre. Durante la gala, fueron evidentes las emociones que afloraron entre ambos, ya que el cantante lloró de alegría al compartir escena con Adria.

Cabe agregar que, durante la velada, la actriz estuvo acompañada por su novio, el también actor Jason Momoa, quien en distintas ocasiones ha expresado su afecto por el cantante y por Guatemala.

Adria, la hija de Ricardo Arjona, sorprende al cantautor durante un concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis | @intherfolks)

2. El reencuentro de Arjona con Anabella Reyes

Durante el concierto del 29 de noviembre, el cantautor se reencontró con Anabella Reyes, la primera mujer a quien dedicó uno de sus más grandes éxitos: Señora de las cuatro décadas. Como es costumbre, Arjona suele invitar a una o más mujeres al escenario para dedicarles la melodía; sin embargo, en esta ocasión se trató de un momento inolvidable para Reyes, Arjona y los asistentes.

Anabella Reyes con Ricardo Arjona durante el concierto del 29 de noviembre del 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis | @intherfolks)

3. La ovación al cantar “Jesús verbo no sustantivo”

El pasado 22 de noviembre, el cantautor recordó una anécdota ocurrida en el Teatro Nacional, donde habría interpretado Jesús verbo no sustantivo y recibido una ovación similar.

“Me tenían prohibido cantar algunas canciones. Yo estaba muy jovencito; abría un show para alguien acá y entonces me ponían a cantar (…). Aquella noche decidí tomar la guitarra, sentarme en una silla ahí y llevar la contraria, y creo que fue la noche que cambió mi vida, justamente en este teatro”, expresó Arjona antes de interpretar dicha melodía durante esa presentación, momento que el público ovacionó con entusiasmo.

Debido al éxito de la residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ricardo Arjona reafirma que sigue siendo el máximo referente de la música de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

4. El dueto con Gaby Moreno

Al ritmo de Mi país, Ricardo Arjona y Gaby Moreno compartieron escenario una vez más durante el concierto del 14 de noviembre. Ambos estremecieron al público con una interpretación que sacudió las fibras emocionales de varios fanáticos.

Asimismo, interpretaron Fuiste tú, un dueto exitoso que hasta la fecha resuena en numerosas listas de reproducción musicales dentro y fuera de Guatemala.

Gaby Moreno y Ricardo Arjona emocionan a multitudes y ofrecen presentaciones memorables para "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

5. Los momentos inolvidables de la bailarina Midalys Perdigón

Arjona cuenta con un equipo de artistas que hacen posible que el espectáculo supere las expectativas de los fanáticos. Una de ellas es Midalys Perdigón, bailarina que se convirtió en el centro de atención durante el cuarto concierto del cantautor gracias a su fuerza escénica.

Además de Perdigón, cada concierto fue posible gracias al equipo internacional de músicos y colaboradores conformado por Carla Seron Ramos (cello), Ellen Melisa Story (violín y multiinstrumentista), Gala Celia (percusión), Giovanni Figueroa (batería), Hammadi Bayard (saxofón), Karen Castiblanco (coros), Luis Rey Cabrera (guitarra), Michel Ferre (piano), Omar Martínez (trompeta), Virginia García Alves (coros) y Yarel Hernández (bajo).

Midalys Perdigón durante la presentación del jueves 6 de noviembre, en el concierto "Lo que el seco no dijo", en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Metamorfosis)

(Con información de Keneth Cruz)