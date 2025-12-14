Ricardo Arjona concluye en Guatemala “Lo que el Seco no dijo”, una exitosa residencia con la que se reencontró con su tierra natal

Ricardo Arjona concluye en Guatemala “Lo que el Seco no dijo”, una exitosa residencia con la que se reencontró con su tierra natal

El cantautor guatemalteco finalizará la noche de este domingo 14 de diciembre una residencia de conciertos que estuvo protagonizada por éxitos, nuevas canciones, anécdotas y veladas íntimas con sus compatriotas y admiradores de otras nacionalidades.

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona disfruta del éxito de su residencia de conciertos en Guatemala e inicio de la gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el recinto que eligió Ricardo Arjona para ofrecer una residencia de conciertos e inicio de gira Lo que el Seco no dijo.

Desde el pasado 31 de octubre, ese emblemático recinto cultural al que el cantautor nacional le tiene un aprecio especial, ha retumbado durante cada velada musical que Arjona ha ofrecido, debido a la respuesta de un público fiel que abarrotó todas sus presentaciones y que lo ovacionó constantemente.

Cada concierto que el artista nacional ofreció en el país fue de 2.30 horas e incluyó un repertorio con varios de sus éxitos y temas de SECO, su más reciente producción discográfica a la que el propio cantautor describe como una exploración profundamente personal y honesta, con un estilo que trasciende convencionalismos.

Con una escenografía cambiante que incluyó pantallas gigantes, Arjona convirtió ese emblemático recinto cultural en su casa y durante cada presentación estuvo acompañado por un equipo internacional de músicos y colaboradores como Carla Seron Ramos (cello), Ellen Melisa Story (violín y multi-instrumentista), Gala Celia (percusión), Giovanni Figueroa (batería), Hammadi Bayard (saxofón), Karen Castiblanco (coros), Luis Rey Cabrera (guitarra), Michel Ferre (piano), Midalys Perdigón (bailarina), Omar Martínez (trompeta), Virginia García Alves (coros) y Yarel Hernández (bajo).

Lo que el Seco no dijo permitió que el cantautor guatemalteco se reencontrara con su tierra natal. Además, se convirtió en el primero artista nacional en llenar en su totalidad 27 presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

En cada concierto, Arjona arrancó suspiros debido a su calidad interpretativa, su propuesta musical, la intimidad del espectáculo y reafirmó que sigue siendo el máximo referente de la música guatemalteca.

Ricardo Arjona
Debido al éxito de la residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ricardo Arjona reafirma que sigue siendo el máximo referente de la música de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Último concierto

De acuerdo con el equipo del cantautor guatemalteco, la noche de este domingo 14 de diciembre será el concierto No.27 y el final de la residencia que contó con admiradores de Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Argentina, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, Canadá, Perú y España, entre otras nacionalidades.

Próximos pasos

Arjona seguirá de gira en el 2026 y llevará su espectáculo a diferentes recintos culturales de los siguientes países:

  • EE. UU.
  • Argentina
  • Chile
  • Perú
  • Colombia
  • Ecuador
  • Costa Rica
  • Puerto Rico

