Ricardo Arjona regala una velada irrepetible en Guatemala y Gaby Moreno cautiva con su carisma y talento en la residencia de “Lo que el Seco no dijo”

Ricardo Arjona continúa conquistando el corazón de multitudes durante su residencia de conciertos en Guatemala y gira Lo que el Seco no dijo, la cual comenzó con lleno total el pasado 31 de octubre.

La Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es el escenario que Arjona eligió para sus conciertos, un recinto emblemático que cada noche es testigo de múltiples emociones y en el que sus admiradores evidencian el cariño y apoyo que durante décadas le han brindado.

Este viernes 14, durante su noveno concierto en el país, Arjona cautivó nuevamente a un público fiel que noche tras noche ha cantado y disfrutado con su propuesta musical.

Canciones como Gritas, Ella, El problema, Cabaret, El que olvida, y Acompáñame a estar solo, fueron los primeros éxitos que interpretó el artista nacional.

Ovacionado en varias ocasiones, Arjona continuó su repertorio con temas como Apnea, 70%, Si el norte fuera el sur, Lo poco que tengo, Despacio que hay prisa, Dime que no, Cuando, Cómo duele y Te conozco.

Durante la velada de 2.30 horas, el cantautor guatemalteco mostró un espectáculo que acompañó con visuales y un equipo internacional de músicos y colaboradores como Carla Seron Ramos (cello), Ellen Melisa Story (violín y multi-instrumentista), Gala Celia (percusión), Giovanni Figueroa (batería), Hammadi Bayard (saxofón), Karen Castiblanco (coros), Luis Rey Cabrera (guitarra), Michel Ferre (piano), Midalys Perdigón (bailarina), Omar Martínez (trompeta), Virginia García Alves (coros) y Yarel Hernández (bajo).

Ricardo Arjona continúa con su exitosa residencia en Guatemala y su gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

De acuerdo con los admiradores de Arjona, Lo que el Seco no dijo es más que una residencia y una gira. “Lo que Ricardo está haciendo es excelente y en cada concierto le pone un toque mágico”, dijo Sonia Porras, integrante del club oficial de Guatemala conocido como Arjona Pandilla.

“Las personas que han seguido su trayectoria y que conocen su trabajo, logran detectar los cambios entre cada show”, agregó Anabela Reyes, también de Arjona Pandilla, mientras que Beatriz Castro, integrante del mismo club, dijo que esta residencia ha caracterizado al cantautor guatemalteco por contar varias anécdotas.

El concierto siguió con éxitos como Historia de taxi, Tarde (Sin daños a terceros), Mujer, Todo termina, Desnuda y Señora de las cuatro décadas.

La sorpresa durante una velada irrepetible

Antes de concluir su noveno show de la residencia en el país, Arjona evidenció su alegría al compartir con la cantante, compositora y productora Gaby Moreno, quien apareció en el público, bajó las gradas y caminó hasta llegar al escenario.

Gaby Moreno y Ricardo Arjona cautivan durante la novena velada de "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Los asistentes los ovacionaron y corearon Fuiste tú, el tema que se grabó en el 2011 y que su videoclip oficial se lanzó en el 2012.

Ese éxito se convirtió en un himno del talento guatemalteco y tanto Moreno como Arjona, derrocharon talento en el Teatro Nacional, ese emblemático recinto que fue testigo de las primeras presentaciones oficiales de ambas figuras guatemaltecas.

Moreno se despidió y Ricardo Arjona agradeció su participación, mientras el público continuó la ovación entre gritos, aplausos y lágrimas.

Admiradores de Ricardo Arjona abarrotan el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y muestran banderas de Guatemala como muestra de apoyo y orgullo por lo que el cantautor ha cosechado durante varias décadas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

La velada continuó y el cantautor guatemalteco interpretó Minutos y Mi país, un tema en el que los asistentes mostraron banderas nacionales y demostraron el amor por Guatemala y por el cantautor que durante varias décadas ha demostrado que en su tierra natal existen personas que luchan y anhelan un presente y un futuro mejor.

El concierto finalizó con Mujeres, uno de sus infaltables éxitos y Arjona se despidió luego de 2.30 horas de un espectáculo que quedará en el recuerdo como uno de los mejores de la residencia en Guatemala y de su gira Lo que el seco no dijo.