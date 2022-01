“Fuiste tú”: El exitoso video de Ricardo Arjona y Gaby Moreno (qué tiene que ver Christina Aguilera y la decisión del cantautor guatemalteco

“La gente de Sony propuso para cantar la canción a Christina Aguilera, nunca lo dije”, agregó Ricardo al comentar cómo nació el tema que originalmente sería cantado a dúo con la artista estadounidense Christina Aguilera.

“Ya tenía el disco hecho y tenía una fecha de lanzamiento. Alguien me dijo: está pasando por ciertas cosas, de la misma manera que te dice que puede grabar este día, puede ser que lo grabe un mes después. Yo no me la quise jugar porque esa incertidumbre no me gustaba”, agregó el cantautor guatemalteco.

“Entonces me acuerdo de que me habían dicho mi familia, que yo tenía que escuchar a una cantante guatemalteca…”, finalizó Ricardo al mostrar en un video de un minuto a Gaby Moreno, cantautora nacional que agregó su inigualable voz al tema que se grabó en 2011 y que su videoclip oficial se lanzó en 2012. Además, el tema se convirtió en un himno del talento guatemalteco.

El videoclip

El videoclip oficial de Fuiste tú se lanzó el 9 de febrero de 2012 y en ese año, Arjona dijo que, para realizarlo, viajó a diferentes lugares del país, entre estos Panajachel, Sololá, para mostrar al mundo la belleza de Guatemala.

En el clip se muestra al intérprete nacional en su faceta de conductor como parte de la escenografía donde expresa su buen sentido del humor. Dicho tema se desprende de su reciente disco Independiente, que se lanzó el 4 de octubre del 2011.

El 9 de febrero de 2021 los ojos de miles de personas alrededor del mundo, especialmente de Latinoamérica, estuvieron pendientes del lanzamiento de Fuiste tú, videoclip con el que Arjona mostró una historia de amor ambientada en escenarios de su país natal: Guatemala.

Las calles coloniales de Antigua Guatemala, la calidez de Río Dulce, la paz del Lago de Atitlán, la belleza de Semuc Champey y la imponencia de las ruinas de Tikal se encargaron de ambientar y narrar la historia de Ricardo Arjona, Fuiste Tú, a todo el mundo.

El cantautor guatemalteco fusionó más que la belleza de los paisajes guatemaltecos con el talento artístico del país, al cantar el tema romántico junto a su compatriota Gaby Moreno.

Producción

Fuiste tú refleja una carga de creatividad visual y musical que al unirse muestran una historia que rompe los prejuicios del amor y relatan una faceta oscura con una letra intensa que llega al corazón.

El videoclip fue grabado en diciembre del 2011, con la dirección del argentino Joaquín Cambre.

Cultura

Fuiste tú también muestra un derroche de la cultura guatemalteca, no solo por reflejar el talento de Moreno y Arjona, sino por llevar escenas de puntos emblemáticos e importantes del país.

Otras colaboraciones con Gaby Moreno

El jueves 15 de octubre de 2021, Ricardo Arjona publicó El blues de la notoriedad, un nuevo dueto con Gaby Moreno, y que incluyó en su álbum Blanco, el cual lanzó el 29 de mayo de ese año y que se grabó en Abbey Road Studios, en Inglaterra.

El álbum Blanco fue catalogado por el propio Ricardo como una misión cumplida que le dejó varias satisfacciones y que con el transcurrir del tiempo, también le ha permitido reinventarse.

Blanco y Negro Tour

En la actualidad Arjona ensaya su repertorio para presentarlo en directo en su nueva gira, la cual comenzará el próximo 3 de febrero.

Con 25 shows sold out (lleno total) en Europa, Argentina y Chile, el cantautor guatemalteco llegará a los Estados Unidos en una gira de más de 30 conciertos en las principales ciudades.

Con plazas como New York, Miami y Puerto Rico que tuvieron que abrir segundas funciones ante el sold out de la primera función, este miércoles 26 anunció que los boletos para su concierto de Orlando se encuentran también agotados y que agregará cuatro conciertos más a su gira por Estados Unidos que dará su puntapié inicial el próximo 24 de marzo.

Las ciudades que se suman tour son: San Antonio (7 de abril), Atlantic City (21 de mayo), Tampa (2 de junio) y Fort Myers (5 de junio).