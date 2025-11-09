Ricardo Arjona conmueve a sus seguidores entre dedicatorias, flores y un gesto hacia dos señoras de las cuatro décadas

Las emociones que rodean la residencia artística del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona siguen asombrando tanto a sus seguidores como al propio artista, quien vivió una noche especial durante su sexta presentación, marcada por la visita de familiares y el cariño de su público. La velada incluyó dedicatorias de canciones a dos señoras de las cuatro décadas, una dedicación especial y una propuesta de matrimonio.

La emoción traspasó el escenario cuando un grupo de fanáticos se acercó al cantante para entregarle un obsequio, en un momento emotivo que marcó el concierto del 8 de noviembre.

El cantautor, que celebra su segunda semana de conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, continúa conmoviendo a sus seguidores. Además, recibió la visita de su familia. Su hijo Nicolás Arjona Arévalo fue visto en el vestíbulo de la Gran Sala Efraín Recinos, mientras que su hijo Ricardo Arjona Torres compartió la vista de la nieta del artista.

Sin duda, uno de los momentos destacados de la noche fue la propuesta de matrimonio que un seguidor hizo a su novia, con quien lleva ocho años de relación. Entre las sorpresas que más llamaron la atención estuvieron las dedicatorias de canciones.

Dedicación de Acompáñame a estar solo

Durante la presentación, Arjona se acercó a una de sus seguidoras, quien disfrutaba del concierto junto a su mamá. La joven, que grababa el momento, captó la atención del cantante, quien le preguntó: “¿Con quién venís?”. Al responder que iba, Arjona le pidió que le entregara el teléfono a ella.

“Usted nos va a grabar a los dos”, dijo Arjona, mientras la joven se acercaba al borde del escenario. El cantautor añadió: “Esta muestra que, cuando uno deja el celular de lado, empiezan a pasarle cosas, como lo que te está sucediendo ahora”.

El momento emotivo llevó al cantante a interpretar su icónica canción Acompáñame a estar solo, lo que conmovió tanto a la joven como a su madre. Luego de cantarle unos versos, Arjona volvió a desplazarse por el escenario, mientras la fan gritaba emocionada y le lanzaba besos.

Dos señoras de las cuatro décadas

Otro de los momentos más esperados de la noche fue cuando Arjona comenzó a interpretar Señora de las cuatro décadas, instante en el que muchas de sus seguidoras anhelan ser invitadas al escenario.

El artista señaló a dos mujeres que el personal de producción subió al escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para cantarles. Sentado en una banca, Arjona presentó a las seguidoras, identificadas como Margarita y Susana.

Antes de cerrar la canción, el artista expresó: “Para Margarita, para Susana y para todas las señoras de las cuatro décadas”. Finalizó con su característico “señora”, lo que desató la ovación del público.

Arjona recibe flores de una seguidora

A las afueras de la Gran Sala Efraín Recinos, un grupo de seguidores esperó al cantautor para saludarlo al salir en su vehículo. Entre ellos se encontraba una venezolana residente en Chile, quien buscaba entregarle un regalo.

Al salir del parqueo, el vehículo que lo transportaba se detuvo, lo que permitió a los admiradores acercarse y expresarle su afecto. “Hola, te amo. Mañana me voy a Chile”, le dijo la fan emocionada, mientras le entregaba un ramo de flores.

La joven, visiblemente conmovida, le reiteró su cariño, mientras otro asistente bromeó diciendo que necesitaba ser adoptado por él, lo que provocó risas en el cantante. Los presentes agradecieron a Arjona por regresar a los escenarios, antes de despedirlo.