“La vida es bella”: Ricardo Arjona comparte emotivo mensaje por la llegada de su nieta

Durante el inicio de su gira en Guatemala, el cantautor vivió un momento especial junto a su nieta, quien llegó al país acompañada de su madre, Jannelle González, para ver a su padre, Ricardo Arjona Torres, y también para estar en la residencia de su abuelo.

A pocos meses de su nacimiento, la bebé será testigo del regreso de su abuelo a los escenarios internacionales, con la gira Lo que el Seco no dijo.

Uno de los momentos más emotivos fue una fotografía que Jannelle González compartió la noche anterior, en la que se ve a la pequeña con una prenda distintiva de la gira y un mensaje dirigido a su abuelo. Poco después, Ricardo Arjona Torres publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece la niña en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Horas antes de iniciar su séptimo concierto en Guatemala, Arjona compartió otro instante junto a su nieta, a quien describió como un regalo para su vida. En brazos del cantautor, mientras jugaban y él le cantaba “la, la, la, la, la”, compartió una reflexión.

Desde su perspectiva, “justo, justo en esa época en la que los seres que más quieres dejan de verte cool e interesante y arrancan a buscarse ídolos por otro lado”, haciendo referencia al crecimiento de su familia, la vida le ofreció lo que considera un regalo.

“La vida se las arregla para enviarte otro de tu sangre que te vea con nuevos ojos”, dijo, mientras en un video se observa la interacción entre abuelo y nieta, y a la pequeña sobre el escenario de la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional.

Para cerrar, Arjona destacó: “Los pesimistas que se vayan al carajo, la vida es una belleza”. El momento provocó de inmediato la reacción de sus seguidores.

Otra de las publicaciones fue la de Deisy Arvelo, madre del tercer hijo de Ricardo Arjona, quien compartió en sus redes sociales una foto de la pequeña, vestida con una prenda que decía: “Arjona, Lo que el Seco no dijo”.

Los rumores sobre la paternidad del segundo hijo del cantautor comenzaron a circular en abril, cuando publicó una fotografía con una bebé en brazos y un mensaje breve pero revelador: “Bienvenida”. Posteriormente, Jannelle González confirmó la noticia al compartir una sesión familiar con sus seguidores.