Arjona cierra su residencia en Guatemala con un mensaje claro: “Me llamo Ricardo y soy de aquí”

En medio de aplausos y desde un recinto lleno de recuerdos, Ricardo Arjona cerró su residencia en Guatemala el pasado 14 de diciembre. En el país ofreció 27 conciertos íntimos, desde los cuales se gestó, por primera vez, una gira internacional.

Desde su país natal, Arjona presentó Lo que el Seco no dijo, una experiencia escénica que acompañó su más reciente producción discográfica, Seco, un proyecto que —según afirmó— lo llevó de vuelta a sus raíces y le dejó nuevos recuerdos en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

En su mensaje final, con el que dio por concluida su residencia en el 2025 y se alista para continuar en Estados Unidos, Arjona afirmó que “no fue una seguidilla de conciertos”, sino una experiencia emocional.

Para Ricardo Arjona, iniciar desde su país le dio un momento de conexión. En sus palabras, “fue volver al lugar que me cambió la vida, para que me la volviera a cambiar de nuevo”, haciendo memoria de su juventud, sus inicios y al hablar de las experiencias que la residencia le dejó.

Su residencia, que causó euforia internacional por su regreso a los escenarios, dio visibilidad a Guatemala, lo que exaltó Arjona, pues considera que con este gesto ayudó a “asomar a Guatemala al mundo”, así como a “reunir artesanos, emprendedores y gente genial de este país para presumirle al mundo”.

Luego de presentarse ante más de 55 mil seguidores que cantaron canciones de su más reciente disco, como Grita, Despacio que hay prisa o Mujer, así como sus clásicos Historia de un taxi, Señora de las cuatro décadas y Jesús verbo no sustantivo, y de vivir momentos únicos como el encuentro en el escenario con su hija Adria Arjona, el cantautor compartió que se va de este país pleno: “¡Estamos listos!”.

“Nos vamos con la fortaleza que solo te da la tierra donde naciste para emprender este camino que nos llevará al mundo en el año 2026”, compartió Arjona en medio de imágenes de su residencia y de paisajes de Guatemala.

“Yo me llamo Ricardo y soy de aquí, de Guate”, se escucha decir al cantautor en su video publicado en redes para anunciar el cierre de su residencia 2025 y dar paso así a su próxima parada en Estados Unidos, donde se presentará en 29 ciudades.

Para el 2026, Arjona iniciará su gira internacional en Chicago, el 30 de enero, en el Allstate Arena. En ese país, la gira se extenderá hasta el 17 de abril, cuando se presente en el Etess Arena (Hard Rock), en Atlantic City, Nueva Jersey.

Después continuará por América del Sur: Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador, hasta ahora anunciados.

En el cierre de su concierto, Arjona también mencionó que este cierre de gira “es con cara de principio de muchas cosas”, por lo que prometió que con esta gira volvería a Guatemala.