Ricardo Arjona en Guatemala: Los 10 momentos emotivos de la residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Del 31 de octubre al 14 de diciembre, Ricardo Arjona ofreció 27 conciertos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un recinto que el propio artista nacional considera como los mejores del mundo y en donde arrancó suspiros a multitudes.

Los espectáculos formaron parte de Lo que el Seco no dijo, una residencia con la que Arjona se convirtió en el primer artista nacional en llenar en su totalidad 27 presentaciones en ese recinto cultural.

Cada concierto tuvo duración de 2.30 horas y Arjona incluyó un repertorio con éxitos y temas de SECO, su más reciente producción discográfica.

Durante 27 veladas musicales, el cantautor guatemalteco contó con el apoyo de admiradores locales e internacionales. Sin embargo, cada concierto fue especial debido a que contó con particularidades que provocaron sentimientos y reacciones de multitudes.

Estas fueron los 10 momentos emotivos de la residencia en Guatemala de Lo que el Seco no dijo

1. El inicio de gira mundial por primera vez en su tierra natal

El pasado 31 de octubre, Arjona ofreció el primer concierto de la residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y con ello comenzó por primera vez, una gira mundial en su tierra natal.

Ricardo Arjona celebra el éxito de la gira "Lo que el Seco no dijo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

2. Los duetos con Gaby Moreno

Los asistentes que abarrotaron los conciertos disfrutaron de una propuesta de primer nivel, debido a que Ricardo Arjona cuidó todos los detalles para ofrecer un espectáculo especial.

Las sorpresas ocurrieron y una de las que más disfrutaron los admiradores del cantautor guatemalteco ocurrió durante cuatro conciertos. La cantante, compositora y productora nacional Gaby Moreno, compartió escenario y juntos regalaron interpretaciones históricas.

Gaby Moreno y Ricardo Arjona comparten escenario en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

El 14 y 15 de noviembre como el 13 y 14 de diciembre, Arjona y Moreno deleitaron a un público que ovacionó sus duetos.

Las cuatro noches interpretaron Fuiste tú, y el 15 de noviembre, estremecieron al público al interpretar Mi país.

3. El reencuentro con sus primeros músicos

El 16 de noviembre la velada también fue especial debido a que Ricardo Arjona reconoció a los músicos que compartieron escenario en sus inicios. Además, los invitó al escenario.

Los maestros Malin Villagrán (guitarra), Roberto Estrada (piano), German Giordano (guitarra), Vinicio Quezada (arreglista y piano), Leonel Franco (Batería), Rolando Gudiel (bajo), fueron ovacionados durante una velada.

4. La presencia de Adria Arjona y Jason Momoa

El 4 y 5 de diciembre, Ricardo Arjona y su hija Adria, protagonizaron las veladas más emotivas de la residencia en Guatemala. Durante esos dos conciertos el Teatro Nacional vibró con los aplausos, gritos y otras demostraciones de cariño de los asistentes al ver a padre e hija compartir escenario.

Adria, la hija de Ricardo Arjona, sorprende al cantautor durante un concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis | @intherfolks)

Durante esas veladas, Jason Momoa, pareja de Adria, acaparó las miradas de los espectadores debido a que el actor asistió a los conciertos y aplaudió el trabajo del cantautor guatemalteco.

5. El reencuentro con Anabella Reyes

Hace 22 años, Ricardo Arjona dedicó por primera vez Señora de las cuatro décadas durante un concierto y el sábado 29 de noviembre se reencontró con Anabella Reyes, la primera mujer a quién le interpretó ese éxito y curiosamente fue en el Teatro Nacional, ese emblemático recinto cultural.

22 años, 4 meses y 21 días pasaron desde el origen de esa tradición y de la dedicatoria especial de su cantante favorito.

Anabella Reyes con Ricardo Arjona durante el concierto del 29 de noviembre del 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis | @intherfolks)

El momento fue registrado por varias amigas de Anabella, quienes también admiran al cantautor guatemalteco y que demostraron su emoción al verla al lado de su artista favorito.

6. El agradecimiento de Lester Martínez

El 16 de noviembre, el boxeador profesional guatemalteco expresó un efusivo agradecimiento por haber sido invitado a una de las presentaciones de Ricardo Arjona.

Martínez publicó un video en redes sociales e indicó que ese día celebró siete años de relación con su pareja.

7. El niño productor

El 22 de noviembre, Ricardo Arjona cumplió el sueño de Pablo Eduardo, un niño guatemalteco que anhela convertirse en su productor en el futuro.

Ricardo Arjona hizo realidad el sueño de Pablo, un pequeño que es fanático del cantautor. (Foto Prensa Libre: cortesía Metamorfosis)

El cantautor nacional lo nombró simbólicamente productor por un día y le permitió vivir de cerca la experiencia detrás de la creación de un espectáculo profesional. El gesto conmovió a la familia del niño, al público y al propio Arjona, quien destacó la importancia de apoyar los sueños de la niñez.

8. Cabaret

Desde el primero, hasta el último concierto de la residencia en Guatemala, Ricardo Arjona incluyó en su repertorio Cabaret, una canción inédita qué, según sus admiradores, se prevé que el cantautor nacional la incluya en su próximo disco.

Ricardo Arjona sorprende en residencia con tema inédito "Cabaret". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Antes de interpretar el tema, Arjona ofrece un breve discurso introductorio en el que explica el origen de la canción.

9. El apoyo de varias nacionalidades

Todos los conciertos estuvieron abarrotados por admiradores de Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Chile, República Dominicana, Panamá, Canadá, Holanda y Perú, entre otras nacionalidades.

Ricardo Arjona cuenta con el apoyo de admiradores de varios países. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Con la residencia de 27 conciertos y el inicio de la gira Lo que el Seco no dijo, Ricardo Arjona reafirmó su propuesta artística en el escenario y promocionó a Guatemala como destino turístico. Además, impuso récord al ser el primer guatemalteco en cantar a lleno total durante 27 noches en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

10. El reencuentro con su tierra natal y la presencia de banderas de Guatemala

Durante cada velada musical de la residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el público se entregó a un artista que, además de reencontrarse con su tierra natal, conectó con emociones, arrancó suspiros, compartió anécdotas e interpretó un repertorio repleto de éxitos y canciones de Seco, su reciente producción discográfica.

Admiradores de Ricardo Arjona llenan de banderas de Guatemala el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Al momento que Arjona interpretó Mi país, siempre se notó la presencia de banderas de Guatemala, una demostración de apoyo y orgullo para el país y para el cantautor que siempre destaca a una nación por eventos positivos.