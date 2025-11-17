Lester Martínez agradece invitación al concierto de Ricardo Arjona y celebra siete años de relación con su pareja

El deportista Lester Martínez asistió junto a su pareja a uno de los conciertos recientes de Ricardo Arjona, realizados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, como parte de su residencia Lo que el Seco no dijo.

Durante el evento, la pareja celebró siete años de relación, según lo expresaron en un video compartido por admiradores del boxeador.

Martínez también manifestó su emoción por festejar su aniversario de una forma especial.

“No saben qué emocionado estoy, ese mensaje que me llegó de que nos estaban invitando (…). Soy fanático del buen Ricardo Arjona, gracias por la invitación, me hicieron muy feliz. Me hicieron el día y la vida feliz”, expresó el deportista.

La reacción de Ricardo Arjona al ver a Lester Martínez en el evento

“Estos son los chapines que necesitamos. Sin complejos ni fantasmas. Pura disciplina y convicción. Más como Lester Martínez. Feliz de tenerte, campeón”, escribió Arjona en sus redes sociales, según información hemerográfica de Prensa Libre.

Los conciertos de Arjona en Guatemala han dejado momentos memorables para sus fanáticos.

Además de la presencia de Martínez, otro de los instantes emotivos fue la aparición de la cantante Gaby Moreno, con quien Arjona interpretó Fuiste tú, así como otras melodías.

Según información oficial, la última presentación del cantautor en Guatemala está programada para el domingo 14 de diciembre. Después, continuará su gira internacional Lo que el Seco no dijo.