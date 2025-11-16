El güiño de Ricardo Arjona a Lester Martínez, que llegó a ver la residencia “Lo que el Seco no dijo”

Lester Martínez, reconocido pugilista petenero, orgullo nacional, asistió a uno de los más recientes conciertos de la gira de Ricardo Arjona "Lo que el Seco no dijo" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El pasado 13 de septiembre de 2025, el Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo de una de las mejores peleas del año, donde Lester Martínez se enfrentó al francés Christian Mbilli por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pelea terminó en empate por decisión dividida, lo que permitió que ambos conservaran su condición de invictos. Días después, el CMB confirmó que habría una revancha entre Martínez y Mbilli. Sin embargo, este sábado fue descartada, ya que Mbilli ahora apunta a Jaime Munguía.

El guiño de Ricardo Arjona a Léster Martínez

Lester Martínez fue fotografiado junto a su novia en uno de los conciertos más recientes de Ricardo Arjona.

En redes sociales, en una de sus historias Ricardo Arjona compartió la imagen del pugilista junto a su novia y anotó:

Estos son los chapines que necesitamos. Sin complejos ni fantasmas. Pura disciplina y convicción. Más como Lester Martínez. Feliz de tenerte, campeón.

La imagen de Lester Martínez que compartió Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: tomada de IG: @ricardoarjona)

Arjona sorprende cada noche

Desde que comenzaron, hasta este sábado 15 de noviembre, se han tenido 10 presentaciones.

En esas presentaciones ha sorprendido a "señoras de las cuatro décadas", ha tenido invitados especiales y la noche del viernes reciente recibió a Gaby Moreno e interpretó Mi país junto a la destacada cantautora guatemalteca.

Gaby Moreno y Ricardo Arjona cautivan en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

De la residencia Lo que el Seco no dijo, quedan 23 fechas, incluida la de este domingo. Y se sumarán cuatro conciertos más, de las cuales aún no se tienen noticas sobre cuándo comenzará la venta de boletos.

De acuerdo con los admiradores de Arjona, Lo que el Seco no dijo es más que una residencia y una gira. “Lo que Ricardo está haciendo es excelente y en cada concierto le pone un toque mágico”, dijo Sonia Porras, integrante del club oficial de Guatemala conocido como Arjona Pandilla.

Con información de Keneth Cruz