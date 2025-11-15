Christian Mbilli cierra la puerta a la revancha con Léster Martínez y apunta a Jaime Munguía

La posibilidad de una segunda pelea entre Christian Mbilli y Léster Martínez quedó descartada por el momento. El boxeador guatemalteco confirmó que el franco-camerunés no aceptó volver a enfrentarlo, cerrando la puerta a un duelo que había generado interés entre los seguidores del boxeo regional.

Martínez explicó que la propuesta de revancha fue puesta sobre la mesa tras su primer enfrentamiento, pero la respuesta del equipo de Mbilli fue negativa. El petenero compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde informó que su rival decidió orientar su carrera hacia otros objetivos deportivos.

El contexto tomó fuerza después de que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, destacara el combate entre ambos y lo calificara como uno de los más intensos del año. En aquel momento, el dirigente dejó abierta la posibilidad de que el organismo ordenara una segunda pelea debido al nivel mostrado por los dos pugilistas.

Sin embargo, pese a las expectativas generadas, Mbilli habría optado por priorizar un posible enfrentamiento con Jaime Munguía, uno de los nombres más importantes de la categoría. Esta decisión cambia el rumbo de las proyecciones internacionales para los dos boxeadores.

Para Martínez, el anuncio significa dar vuelta a la página y continuar en busca de oportunidades que lo mantengan activo dentro del ranking internacional. El guatemalteco aprovechó el espacio para agradecer el apoyo de quienes esperaban novedades sobre su futuro inmediato.

El peleador nacional también subrayó que su objetivo sigue siendo competir al más alto nivel y enfrentar rivales de renombre, aunque reconoció que la esperada revancha no forma parte de los planes actuales de Mbilli. La confirmación pone fin a semanas de especulaciones en torno al posible segundo combate.

La reacción entre los aficionados no se hizo esperar, ya que el primer duelo dejó sensaciones de duelo parejo y de alto ritmo. Sin embargo, con la negativa del campamento de Mbilli, el escenario se mueve hacia nuevos rivales y otras combinaciones dentro de la categoría.

Por ahora, el capítulo entre Martínez y Mbilli queda suspendido, sin señales de una reactivación inmediata. El guatemalteco continuará con su preparación regular mientras se define cuál será su próximo desafío en el calendario internacional.