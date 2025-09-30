Lester Martínez recibe anillo conmemorativo y negocian términos de la segunda pelea frente a Mbilli

Lester Martínez recibe anillo conmemorativo y negocian términos de la segunda pelea frente a Mbilli

 El pugilista guatemalteco recibió este martes 30 de septiembre un anillo especial por parte del WBC por su pelea con el francés Christian Mbilli.

Lester Martínez recibe anillo especial y noticias del término de su pelea frente a Mbilli. (Foto Prensa Libre: Escuela profesional de boxeo).

La noche del sábado 13 de septiembre de 2025, el Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo de una de las mejores peleas del año, donde el pugilista petenero Lester Martínez se enfrentó al francés Christian Mbilli por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate, que generaba grandes expectativas, no decepcionó. Ambos boxeadores demostraron su poderío y técnica durante los 10 asaltos, brindando un espectáculo de alto nivel como parte de la cartelera estelar encabezada por Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford.

La pelea entre el guatemalteco y el francés terminó en empate por decisión dividida, lo que permitió que ambos conservaran su condición de invictos. Días después, el CMB confirmó que habrá una revancha entre Martínez y Mbilli, aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial. Se espera que el combate sea el próximo año.

La actuación de Lester Martínez fue ampliamente reconocida, consolidando su ascenso desde su debut profesional en 2019. Gracias a su desempeño, el petenero alcanzó el cuarto puesto en el ranking mundial del WBC en la categoría de las 168 libras, convirtiéndose en un rival de peso para los mejores del mundo.

Reconocimiento para Lester

Este martes 30 de septiembre en la Ciudad de México, el Consejo Mundial de Boxeo entregó un anillo especial a Lester Martínez en reconocimiento a su destacada actuación frente a Mbilli. La ceremonia fue presidida por Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, y contó con la presencia del promotor Garry Jonas y el manejador Ramón Hernández.

Durante el evento, se discutieron los términos de la pelea de desempate contra Mbilli, así como los próximos compromisos del boxeador guatemalteco, quien continúa demostrando que está listo para enfrentar a los grandes del boxeo mundial.

