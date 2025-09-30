Canelo Álvarez estará afuera del ring por lesión en el codo; su regreso se aplaza

Canelo Álvarez enfrentará una cirugía y pausa en su carrera tras dura derrota ante Terence Crawford El mes de septiembre de 2025 quedará marcado como uno de los más complicados en la carrera del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. El tapatío, de 35 años, no solo sufrió una dolorosa derrota ante el estadounidense Terence Crawford, sino que también deberá someterse a una cirugía en el codo que lo mantendrá fuera del ring por tiempo indefinido.

La noticia fue revelada el lunes por el medio especializado The Ring, durante el más reciente episodio de su programa Inside The Ring, donde se informó que el pugilista mexicano deberá pasar por el quirófano.

El pasado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Álvarez se enfrentó a Terence Crawford en una pelea histórica. El estadounidense subió dos divisiones para medirse al mexicano y logró imponerse por decisión unánime.

La derrota significó la pérdida de todos los títulos de Canelo en las 168 libras: FIB, AMB, CMB, OMB y The Ring. Además, marcó la tercera caída en su carrera profesional, tras las derrotas ante Dmitry Bivol y Floyd Mayweather Jr.

A pesar de tener aún dos peleas pendientes en su contrato de cuatro combates con la Temporada de Riad, el regreso de Canelo a los cuadriláteros tendrá que esperar debido a su lesión. Se tenía previsto un combate en febrero de 2026 en Arabia Saudita, pero este ha sido pospuesto.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo estará de baja el boxeador mexicano, lo que representa una pausa significativa en su carrera.