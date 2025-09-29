Lewis Hamilton se despide de su mascota con emotivo mensaje en sus redes sociales

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, compartió este lunes una noticia profundamente triste: la muerte de su inseparable compañero Roscoe, un bulldog inglés que lo acompañó durante más de 12 años.

Roscoe había sido hospitalizado días antes tras presentar complicaciones respiratorias. Fue diagnosticado con neumonía y sufrió un paro cardíaco que lo dejó en coma. Asimismo, el britano había suspendido sus actividades oficiales para estar junto a él en todo momento. [

Por medio de sus redes sociales, en un emotivo mensaje publicado en su red social de X, expresó: “Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre”.

Roscoe era un perro de raza bulldog que vivió durante 12 años con Hamilton, quien se convirtió en el mejor amigo del piloto y en un miembro más de la familia del deportista, que también había sufrido la pérdida de su perro Coco, otro bulldog más.

El piloto también compartió un mensaje de despedida hacia su perro en TikTok expresando: “Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”. Menciono

También indicó: “Me siento tan agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho”.

Por último, menciono : “Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota”. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio”.



“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir”.