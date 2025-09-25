Christian Mbilli asegura que Saúl Canelo Álvarez no soportaría su ritmo de pelea

El camerunés-francés, quien recientemente empató por decisión dividida con el guatemalteco Lester Martínez, habló sobre la posibilidad de enfrentar al Canelo y destacó el contraste en sus estilos de pelea.

Mbilli señaló que Álvarez está envejeciendo y que eso le abre opciones de salir vencedor. Actualmente, Mbilli tiene 30 años, mientras que el mexicano acaba de cumplir 35.

Cabe recordar que el Canelo Álvarez perdió recientemente sus cuatro cinturones de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB) ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El estadounidense dominó la mayor parte del combate y los jueces le otorgaron la victoria por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113.

Semanas después, Mbilli fue entrevistado por la revista The Ring, donde resaltó su velocidad, presión y la gran cantidad de golpes que lanza en cada combate, asegurando que Álvarez no podría soportarlo.

“No sé si él pueda resistir las mismas peleas, mi presión, mis golpes, porque lanzo muchos golpes, pongo mucha presión, mucha energía. No sé si ahora mismo pueda aguantarlo porque se está haciendo viejo. Pero creo que puedo ganar. Tengo muchas posibilidades de hacerlo”, afirmó Mbilli.

El camerunés-francés, que viene de empatar con Lester Martínez, mantiene un récord profesional de 29 victorias —24 por nocaut—, cero derrotas y un empate.

Con estas declaraciones, Christian Mbilli no solo lanza un reto directo al Canelo Álvarez, sino que también se posiciona como uno de los contendientes más ambiciosos en la división supermediana, dispuesto a demostrar que su juventud, presión y estilo ofensivo pueden marcar la diferencia ante la experiencia del campeón mexicano.