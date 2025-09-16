La razón por la que Terence Crawford regresó los cinturones de campeón a Saúl Canelo Álvarez

La razón por la que Terence Crawford regresó los cinturones de campeón a Saúl Canelo Álvarez

El mexicano Saúl Canelo Álvarez perdió la noche del sábado por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS), 14/09/2025.- El boxeador estadounidense Terence Crawford (d) junto al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez durante la rueda de prensa posterior al combate que se ha celebrado este sábado, en el Allegiant Stadium en Las Vegas (EE.UU.). Crawford ha derrotado al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por voto unánime y le ha arrebatado sus títulos mundiales. EFE/ Octavio Guzmán

Terence Crawford conversa con Saúl Canelo Álvarez, después de regresarle los cinturones de campeón. (Foto Prensa Libre: EFE).

Para decepción de la mayoría de los 70 mil 482 aficionados presentes, la estrella mexicana encajó una sorprendente y rotunda derrota —la tercera de su carrera— frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

El invicto Crawford, antiguo monarca del peso superligero y wélter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.

Tras una actuación muy floja del favorito, los jueces dieron el triunfo al estadounidense con dos tarjetas de 115-113 y otra de 116-112, sobre el ring del Allegiant Stadium.

Álvarez, de 35 años, poseía los cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras o 76.2 kg) desde el 2021 y los había defendido con éxito en seis ocasiones.

¿Por qué Crawford le regresó los cinturones a Canelo?

El boxeador estadounidense mostró el respeto que le tiene a Saúl Álvarez e interrumpió la conferencia de prensa después de la pelea para devolverle los cinturones, algo tradicional en el boxeo.

Según se confirmó, cada vez que un boxeador se corona campeón, se le mandan a hacer nuevos cinturones y los anteriores —los del perdedor— quedan sin validez para cada organización.

Lo hecho por Crawford muestra sus valores en el boxeo, sobre todo el respeto al rival, lo cual acompañó con un saludo y estrechón de manos.

