¿Qué viene ahora para el “Canelo” después de caer frente a Crawford?

El pasado sábado 13 de septiembre de 2025, el Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo de una de las peleas más esperadas del año: Saúl “Canelo” Álvarez enfrentó al invicto estadounidense Terence “Bud” Crawford en una batalla por el título indiscutido de peso supermediano (168 libras).

La noche terminó con una derrota histórica para el mexicano, quien perdió por decisión unánime con tarjetas de 116-112 y dos de 115-113, sumando así la tercera caída en su carrera profesional.

En una pelea donde el estadounidense Crawford mostró una clase magistral de boxeo técnico, movilidad y precisión. Desde el primer round, el estadounidense logró neutralizar el poder de Canelo, quien no pudo descifrar el estilo de su rival ni imponer su ritmo.

Aunque el nacido en Guadalajara tuvo momentos de iniciativa, especialmente en los primeros rounds, la superioridad táctica de Crawford fue evidente en el combate.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez?

Tras esta dura derrota, el futuro del tapatío se ha vuelto incierto. Aunque antes de la pelea mencionó que su plan es retirarse a los 37 años, aún le quedan dos peleas en su contrato con Riyadh Season para 2026

En sus declaraciones posteriores, Canelo expresó: “Una derrota no me define. Estoy aquí para tomar riesgos. Vine a ponerme a prueba y así seguiré.” Expreso el “ Canelo”.

El analista Eduardo Lamazón en una entrevista concedida al medio CNN fue contundente al afirmar que esta pelea confirma que Canelo ha dejado atrás sus mejores tiempos. Aun así, Lamazón reconoció que si Canelo se retira, “se va a extrañar, porque es el gran recaudador del boxeo”.