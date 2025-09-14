“Canelo” y Terence Crawford hacen historia: ¿Cuánto ganó cada boxeador luego de la pelea?

El boxeo mundial presenció una noche histórica el sábado 13 de septiembre, cuando Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentaron en el Allegiant Stadium de Las Vegas por el título indiscutido del peso supermediano. El esperado combate reunió a dos de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad y fue seguido por millones de fanáticos alrededor del mundo.

La pelea tuvo todos los ingredientes de una velada inolvidable: dos figuras de talla mundial, un escenario imponente y el respaldo de la millonaria Riyadh Season de Arabia Saudita, que continúa posicionándose como el epicentro de los grandes eventos deportivos internacionales.

Canelo llegaba como campeón indiscutido de la división y con el respaldo de un contrato de cuatro peleas firmado a principios de año, el cual ya le había permitido embolsarse cifras récord. Su victoria sobre William Scull en mayo le dejó ganancias cercanas a los 100 millones de dólares, pero el duelo contra Crawford superó con creces esas cifras, en dónde según múltiples reportes la bolsa que tendría el "Canelo" era de 150 millones de dólares.

Terence Crawford, que aceptó el reto de subir dos categorías, no solo asumió uno de los compromisos más exigentes de su carrera, sino que además firmó una de las bolsas más altas de su trayectoria profesional. Aunque en un inicio se habló de un pago de 10 millones, el propio Turki Alalshikh reveló que la cifra alcanzó los 50 millones, duplicando lo que había ganado en su pelea ante Errol Spence en 2023.

Dentro del ring, la estrategia y precisión de Crawford se impusieron al poder de Canelo. El estadounidense mostró paciencia, velocidad y dominio en los momentos clave, lo que le permitió sumar puntos vitales en las tarjetas de los jueces.

Tras 12 intensos asaltos, la decisión fue unánime: 116-112, 115-113 y 115-113 a favor de Crawford, que de esta manera arrebató los cuatro cinturones al boxeador mexicano y se convirtió en el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano.

Para Álvarez, la derrota significó el fin de una racha de tres años sin perder, mientras que para Crawford fue la consagración definitiva como uno de los mejores peleadores de su generación. La velada dejó en claro que ambos pugilistas son figuras históricas del deporte, pero que el presente pertenece al nacido en Omaha, Nebraska.

Más allá de lo deportivo, la pelea marcó un antes y un después en el boxeo por los montos económicos, el escenario y la magnitud del evento. Una noche que quedará grabada en la memoria de los fanáticos como una de las más grandes de los últimos tiempos.